Pekarík strelil tretí gól v sezóne, fanúšikovia v Berlíne rozmiestnili cez 60-tisíc vlajok

Hrdinom bol Piatek

Fanúšikovia Herthy sa ukázali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský zadák Peter Pekarík a poľský kanonier Krzystof Piatek boli ústrednými postavami Herthy Berlín v mestskom derby proti Unionu, v ktorom "stará dáma" triumfovala 3:1 v rámci 10. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže I. bundesligy 2020/2021.Už 34-ročný Pekarík zažíva vydarené obdobie kariéry. Pod vedením trénera Bruna Labbadiu pravidelne nastupuje a v tomto ročníku zaznamenal už tri presné zásahy. V piatkovom dueli v 51. min vyrovnal na priebežných 1:1, keď loptu bez prípravy "upratal do siete" do vyrazenej strele Matheusa Cunhu.Pekarík dosiaľ nastúpil vo všetkých tohtosezónnych bundesligových dueloch a v stretnutí proti Unionu sa okrem gólu prezentoval najlepšou presnosťou prihrávok spomedzi hráčov, ktorí na trávniku strávili aspoň desať minút.Hrdinom večera na Olympijskom štadióne bol však spomenutý Piatek, ktorý počas krátkeho časového úseku medzi 74. a 77. min dvakrát skóroval a rozhodol o treťom víťazstve Herthy v sezóne. "Ukázali sme, že sme lepšie mužstvo ako Union, a to bolo veľmi dôležité. Cítim sa úžasne. Pre útočníka je vždy dôležité strieľať góly, takže som veľmi šťastný, že som nimi mohol pomôcť nášmu tímu," vyhlásil 25-ročný Piatek, ktorý víťazstvo venoval fanúšikom.Priaznivci oboch strán síce na tribúnach pre pandemické opatrenia chýbali, podporovatelia Herthy sa však stihli ukázať ešte pred zápasom. V pondelok pod rúškom tmy rozmiestnili v 12 berlínskych obvodoch približne 60-tisíc klubových vlajok.Kapitána Unionu Christophera Trimmela po berlínskom derby mrzelo, že jeho mužstvo muselo hrať väčšinu stretnutia v oslabení, keďže už v 23. min dostal červenú kartu stredopoliar Robert Andrich. "Keby sme hrali s jedenástimi mužmi, výsledok by bol iný," poznamenal Trimmel.