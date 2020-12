Petra Vlhová v sobotu nebude bojovať o body, úvodný super G v St. Moritzi zrušili

Snaha o nedeľňajšie preteky

Shiffrinová vynechá súťažný víkend

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Začiatok sezóny Svetového pohára v rýchlostných disciplínach zjazdového lyžovania sa odkladá a Petra Vlhová sa v sobotu v St. Moritzi nepredstaví.Husté sneženie a silný vietor znemožnili švajčiarskym organizátorom uskutočniť úvodný z dvoch víkendových superobrovských slalomov.Je to spoločné rozhodnutie organizátorov a rozhodcovskej jury, Na nedeľu plánovaný super G zatiaľ zostáva v platnosti, ale aj v tomto prípade je možné zrušenie pretekov."Naše úsilie sa koncentruje na to, aby sme mohli zorganizovať aspoň nedeľňajšie preteky. Musia sa však zlepšiť podmienky," informuje Medzinárodná lyžiarska federácia na twitteri.Petra Vlhová sa mala v sobotňajších pretekoch v super G predstaviť s číslom 12, celkovo malo byť na štarte 63 pretekárok.Súťažný víkend v St. Moritzi sa rozhodla vynechať Mikaela Shiffrinová, ktorá sa koncentruje na naháňanie kondície v technických disciplínach. V uplynulom ročníku Svetového pohára absolvovala ambiciózna Slovenka iba troje preteky v super G, ale vydolovala z nich 119 bodov.V talianskom La Thuile dokonca siahala na stupne víťazov, skončila tam štvrtá. Stačilo jej to na štrnáste miesto v poradí disciplíny a výrazne to prispelo k celkovej tretej priečke v boji o veľký glóbus.