Peking hromadne testuje obyvateľov pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami

26.1.2022 -"Myslím si, že je to príliš časté. Bola som testovaná včera a dnes ma znova požiadali o to isté. Úrady sa zrejme riadia heslom: otestujme každého, kto môže byť otestovaný. Nemyslím si, že je to potrebné až v takej miere a s takou intenzitou," uviedla Číňanka, ktorá odmietla prezradiť svoje menoČínske hlavné mesto hlásilo 14 nových miestnych prípadov za posledných 24 hodín, čím sa celkový počet pozitívnych v prebiehajúcej epidémii delta variantu zvýšil na približne päťdesiat. Na celoštátnej úrovni oznámila Národná zdravotnícka komisia 24 nových neimportovaných prípadov.Čínske čísla sú veľmi nízke v porovnaní s inými krajinami. Susedná Kórejská republika hlásila aktuálny denný súčet viac ako 13-tisíc prípadov.Číňania argumentujú, že pravidelným testovaním chcú vylúčiť nárast domácich prípadov pár dní pred začiatkom ZOH, ktoré sa v Pekingu uskutočnia v dňoch 4.- 20. februára 2022."V celom meste prebieha hromadné testovanie štvrtí a budov a miestna vláda tento týždeň oznámila, že každý, kto si kúpi lieky na horúčku, bolesť hlavy alebo iné nachladnutie, si do 72 hodín bude musieť urobiť test na COVID-19," informovala agentúra AP.Čang Ťien-pching je predavač v nákupnom stredisku a tvrdí, že treba rešpektovať nariadenia autorít, aj keď obyvateľstvu nie sú po chuti."Nie je to pohodlné, ale mali by sme spolupracovať s tými, ktorí nám vládnu. Mali by sme sa chrániť pred prechladnutím, aby sme sa nestali príťažou pre krajinu," vyhlásil.K príspevku vlády o testovaní sa vyjadrilo asi 90 ľudí, väčšinou sa sťažovali. Niektorí uviedli, že časté testovanie plytvá zdrojmi, narúša prácu a každodenný život a zaťažuje zdravotníckych pracovníkov a predstaviteľov komunity.Čínska vláda sa drží prístupu nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19, aj v čase, keď iné krajiny uvoľnili opatrenia a najmä obmedzenie pohybu. Úrady sa snažia zrušiť akékoľvek ohnisko nákazy bez ohľadu na to, aké je malé.A to pomocou hromadného testovania a cestovných obmedzení. Táto striktná politika udržala najľudnatejšiu krajinu sveta počas pandémie na relatívne nízkom počte prípadov nákazy, hospitalizácií a úmrtí.