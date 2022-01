Vo svete pribudlo počas tretieho týždňa v roku najviac od vypuknutia pandémie, 21 miliónov nákaz

Minulý týždeň podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) globálne pribudlo 21 miliónov prípadov nákazy koronavírusom. Išlo o najvyšší počet potvrdených ochorení COVID-19 za jeden týždeň od vypuknutia pandémie. Počet úmrtí sa však minulý týždeň nezmenil a zostal na úrovni 50-tisíc.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) -Vo svojej týždennej správe o vývoji pandémie WHO uviedla, že počet nových infekcií sa zvýšil o 5 percent, ale tempo pribúdania nákaz sa pravdepodobne spomaľuje. Len polovica regiónov sveta hlásila zvýšenie počtu ochorení COVID-19.WHO informovala, že najväčší prírastok nových prípadov bol na Blízkom východe, a to o 39 percent. Nasledovala juhovýchodná Ázia, kde sa počet nových infekcií zvýšil o 36 percent. Počet úmrtí stúpol v juhovýchodnej Ázii, na Blízkom východe a Severnej a Južnej Amerike, ale klesol v ostatných regiónoch.Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok varoval pre diskusiami, podľa ktorých je pandémia pravdepodobne už v záverečnej fáze. Upozornil, že podmienky zostávajú zrelé pre objavovanie sa nových variantov, keďže v niektorých krajinách je veľké množstvo nevakcinovaných ľudí. Avšak Tedros povedal, že svet by sa mohol dostať z akútnej fázy pandémie, ak sa v neskoršej časti tohto roka splnia také ciele, ako je zaočkovanie 70 percent populácie vo všetkých krajinách.