 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Peking kritizuje zákaz čínskych technológií v projektoch Európskej únie


Tagy: Čínska vláda čínsko-európske vzťahy Solárna energia technologické spoločnosti

Brusel obmedzil financovanie projektov využívajúcich čínske meniče pre solárne systémy pre obavy z možného ohrozenia energetickej siete.



7.5.2026 (SITA.sk) - Brusel obmedzil financovanie projektov využívajúcich čínske meniče pre solárne systémy pre obavy z možného ohrozenia energetickej siete.

Čína vo štvrtok ostro kritizovala Európsku úniu (EÚ) za rozhodnutie zastaviť verejné financovanie projektov čistej energie využívajúcich niektoré čínske technológie. Brusel argumentuje obavami o bezpečnosť európskej energetickej infraštruktúry.



Únia zakazuje


Únia tento týždeň oznámila zákaz financovania projektov využívajúcich čínske meniče pre solárne systémy, ktoré zabezpečujú pripojenie obnoviteľných zdrojov do elektrickej siete.


Opatrenie sa týka najmä výrobkov spoločností Huawei a Sungrow, ale aj technológií z Ruska, Iránu a Severnej Kórey.



Čína protestuje


„Čína vyzýva EÚ, aby okamžite prestala stigmatizovať Čínu označovaním za ‚vysokorizikovú krajinu‘ a ukončila nespravodlivé a diskriminačné praktiky voči čínskym produktom,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu.



Peking varuje


Európska komisia (EK) upozornila, že zahraniční aktéri by mohli zneužiť technológie na narušenie kritickej infraštruktúry.


„V praxi by to mohlo znamenať diaľkové vypnutie sietí členských štátov vedúce k celoštátnym výpadkom elektriny,“ povedala hovorkyňa Európskej komisie Siobhan McGarryová.


Peking zároveň varoval, že rozhodnutie poškodí obchodné vzťahy medzi Čínou a EÚ.




Zdroj: SITA.sk - Peking kritizuje zákaz čínskych technológií v projektoch Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.

