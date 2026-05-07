Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
Bratislavský majáles 2026 priniesol hudbu a štýl pre divákov aj planétu
Tagy: Bratislavský majáles Ploom PR
Spája festivalovú atmosféru a ľudí, ktorí chcú veci robiť trochu inak. Popri tradičnom programe zaujal najmä unikátny workshop návrhárky Alanis a koncert Billy Barman v upcyklovanom merchi. Na jednom pódiu sa vďaka nim prirodzene spojili umenie s udržateľnosťou.
Majáles dlhodobo patrí medzi najväčšie mestské festivaly na Slovensku. Každoročne prináša mix hudby, komunitných aktivít a sprievodného programu. Dnes je stálicou kultúrneho programu hlavného mesta a jeho 17. ročník priniesol okrem silného line-upu aj momenty, ktoré mali presah.
Jedným z nich bol workshop dizajnérky Alanis Kolník a jej štúdia LAKS v Ploom zóne, kde festival na chvíľu spomalil a popri sledovaní koncertov ponúkol niečo navyše. Návštevníci si tu mohli upraviť použité kúsky oblečenia a vytvoriť z nich niečo úplne nové. Odniesli si tak pamiatku na momenty, ktoré cez víkend strávili na Tyršovom nábreží.
Keď oblečenie dostane druhú šancu
Workshop priniesol aj čoraz populárnejší pohľad na modernú módu – upcycling. Ľudia pracovali s použitým oblečením, ktoré by inak mohlo skončiť nevyužité.
"Chcem ukázať, čo všetko sa dá vytvoriť z toho, čo už máme. Každý kus môže dostať nový život," vysvetľuje Alanis, ktorá vo svojej tvorbe využíva princípy dekonštrukcie a opätovného skladania odevov.
Každý účastník si odniesol niečo, čo nemá nikto iný. Nie trend, ale svoj vlastný kúsok a osobný statement. Téma upcyclingu si okrem workshopu v Ploom zóne našla svoje miesto aj na hlavnom pódiu.
Billy Barman odohrali koncert s unikátnym rukopisom
Sobotný program vyvrcholil koncertom skupiny Billy Barman. Kapela vystúpila v outfitoch z limitovanej kolekcie, ktorú pre nich pripravila práve Alanis v spolupráci s Odevnou bankou. Každý jeden kus bol originál. Každý mal svoj príbeh.
"Nové fancy handry prestávajú byť cool – o ekologickej stope nehovoriac. Takto máme oblečenie, ktoré je jedinečné, nezaťažujeme planétu a navyše nás mega baví byť pri vzniku jednotlivých kúskov," hovorí Matej Ruman z kapely. Spojenie hudby, módy a udržateľnosti podľa neho funguje prirodzene.
Basgitaristka Laura Jašková to dopĺňa osobnejšie: "Veľmi milujem osobitosť obliekania a zároveň mi veľmi sadol štýl, ktorý tvorí Alanis. Je veľmi cool mať unikátny merch. Keďže som sekáčový človek, teší ma, že sa využijú už použité kúsky a dostanú nový život."
Kúsky z limitovanej kolekcie si po koncerte mohli kúpiť aj fanúšikovia.
Partnerstvá, ktoré majú zmysel
Ploom sa ako partner majálesu postaral o priestor pre zmysluplné projekty s presahom. Dlhodobo prepája rôzne svety – hudbu, módu aj komunitné iniciatívy.
"Spojenie Billy Barman, Alanis, Ploom a Odevnej banky je ukážkou, ako môžu partnerstvá fungovať prirodzene a s praktickým dopadom – vďaka workshopu, ale aj upcyclovaného merchu sme dali spoločne s návštevníkmi druhú šancu nevyužitému oblečeniu," povedala Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za zariadením Ploom.
Atmosféra z majálesu bude v réžii Barmanov pokračovať už čoskoro. 4. júna sa aj s podporou Ploom predstavia na unikátnom koncerte na streche bratislavského Kácečka. Vystúpenie sa koná pri príležitosti 10. výročia albumu Dýchajúce Obrazy a okrem upcyklovaných outfitov ponúkne aj jedinečnú audiovizuálnu show.
Po otvorení letnej kultúrnej sezóny na bratislavskom majálese sa tak majú fanúšikovia už čoskoro opäť na čo tešiť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský majáles 2026 priniesol hudbu a štýl pre divákov aj planétu © SITA Všetky práva vyhradené.
