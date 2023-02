Peking pre zostrelený balón obvinil USA z neprimeraného použitia sily, do ich vzdušného priestoru sa vraj dostal náhodou

Čína: Balón tam bol náhodou

Zostrelili ho nad morom

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Čína v pondelok obvinila Spojené štáty z nerozlišujúceho použitia sily v súvislosti so zostrelením čínskeho balóna podozrievaného zo špionáže, čo uštedrilo ďalšiu ranu americko-čínskym vzťahom.Námestník ministra zahraničia Sie Feng oznámil, že v nedeľu predložil americkému veľvyslanectvu formálnu sťažnosť pre „americký útok“ na čínske nepilotované zariadenie. Spojené štáty podľa jeho slov „zjavne prehnane reagovali a vážne porušili ducha medzinárodného práva a medzinárodnej praxe“.Sie trval na tom, že balón sa do amerického vzdušného priestoru dostal náhodou, ktorú spôsobila vyššia sila.rozhodne ochráni legitímne práva a záujmy čínskych spoločností, rozhodne ochráni záujmy a dôstojnosť Číny a vyhradí si právo na ďalšie potrebné reakcie“,„zasiahol a poškodil snahy a pokrok v stabilizovaní čínsko-amerických vzťahovHovorkyňa čínskeho rezortu zahraničia Mao Ning neposkytla žiadne nové informácie. Tiež zopakovala skoršie tvrdenia, že balón bol civilný a určený na meteorologický výskum, dal sa navigovať len obmedzene a vychýlil sa z kurzu, preto skončil nad USA. Tiež neposkytla informácie o ďalších krokoch Číny v reakcii na konanie Spojených štátov ani odloženie návštevy Antonyho Blinkena v Pekingu.Americká armáda výškový balón, ktorý preletel nad citlivými vojenskými miestami, zostrelila v sobotu nad morom pri pobreží Južnej Karolíny. Vojenskí predstavitelia rozhodli, že zostrelenie balóna z výšky 18 kilometrov bude najlepšie nad morom, aby nepredstavoval riziko pre ľudí na zemi.Balóny, o ktorých sa predpokladalo alebo vedelo, že sú čínske, spozorovali aj z Latinskej Ameriky a Japonska. Námestník tajomníka japonskej vlády Jošihiko Isozaki v pondelok povedal, že letiaci objekt, podobný tomu zostrelnému pri USA, spozorovali od roku 2020 prinajmenšom dvakrát nad severom Japonska.Mao potvrdila, že balón nedávno spozorovaný nad Latinskou Amerikou bol čínsky, ale bol civilný a využíval sa na letové testy. Balón „ovplyvnený počasím a pre jeho obmedzenú schopnosť sebakontroly sa vážne odchýlil od svojej stanovenej trasy a náhodne vstúpil do priestoru Latinskej Ameriky a Karibiku“, povedala.