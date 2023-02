Zmluvy na preplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny je potrebné predložiť do konca februára

Predkladanie zmlúv

Príspevok chce ministerstvo predĺžiť

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Návrhy zmlúv o preplatení príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny za mesiace október 2022 až február 2023 musia podnikatelia predložiť najneskôr Ministerstvo dopravy SR to v pondelok pripomenulo s tým, že aktuálne je možné uzavrieť zmluvy za obdobie od októbra do februára a tiež samostatne zmluvy za ubytovanie poskytnuté vlani v júli až septembri. Rezort doposiaľ poskytol príspevky za ubytovanie odídencov z vojnou postihnutej susednej krajiny vo výške takmer 16 miliónov eur pre približne šesťsto ubytovateľov.„Chceli by sme všetkých podnikateľov poprosiť, aby si predkladanie zmlúv nenechali na posledný možný deň, ale posielali nám ich priebežne, ideálne čo najskôr,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka . Poskytovatelia ubytovania tam nájdu aj podrobný postup vypĺňania zmlúv a zároveň kontakty na sekciu cestovného ruchu, kde získajú v prípade potreby podporu.„Momentálne je poskytovanie príspevku schválené do 28. februára 2023, chceme v ňom však pokračovať a pripravujeme jeho predĺženie o ďalšie tri mesiace, teda do 31. mája 2023,“ informoval dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina ).„Podmienky budú rovnaké ako doteraz, teda maximálne 24,20 eura za ubytovanie dospelého človeka a 12,10 eura za dieťa do 15 rokov,“ dodal minister.