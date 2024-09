Peking si pripútava Afriku bližšie k sebe, prezident Si Ťin-pching prisľúbil miliardy vo forme pôžičiek

Miliardy dolárov vo forme pôžičiek

Rozšírenie existujúcich colných výnimiek

7.9.2024 (SITA.sk) - Desiatky afrických lídrov sa zišli vo štvrtok v Pekingu na samite, ktorý signalizuje zvyšujúci sa vplyv Číny na kontinente. Peking dúfa, že Afrika bude kľúčovým spojencom pri potlačovaní globálneho poriadku pod vedením Spojených štátov. Si Ťin-pching prisľúbil lídrom miliardy dolárov vo forme pôžičiek a súkromných investícií v priebehu nasledujúcich troch rokov a navrhol, aby sa vzťahy so všetkými africkými krajinami, ktoré majú diplomatické styky s Čínou, povýšili na „strategickú“ úroveň.„Vždy sme si rozumeli a podporovali sme sa, čím sme boli príkladom pre nový typ medzinárodných vzťahov,“ povedal na otváracom ceremoniáli Fóra o čínsko-africkej spolupráci.Čína sa stala hlavným hráčom v Afrike od založenia fóra v roku 2000. Jej spoločnosti značne investovali do ťažby zdrojov, ktoré čínsky priemysel potrebuje, a jej rozvojové banky poskytli pôžičky na výstavbu železníc, ciest a inej infraštruktúry v rámci projektu Nová hodvábna cesta.Africkí lídri privítali pomoc Číny, ale presadzujú užšie zosúladenie pomoci s rozvojovými cieľmi kontinentu. Usilujú sa hlavne o industrializáciu svojich ekonomík a rozšírenie poľnohospodárskeho exportu. Si Ťin-pching povedal, že Čína zruší clá na produkty z väčšiny najchudobnejších krajín sveta vrátane 33 v Afrike, a to rozšírením existujúcich colných výnimiek.