Takmer polovica zamestnancov uvažuje nad výmenou zamestnávateľa, zmena láka najmä mladých ľudí

Zmena zamestnávateľa za posledný rok

Vyššia mzda v novom zamestnaní

Zmena k lepšiemu

Uvažovanie slovenských zamestnancov

8.9.2024 (SITA.sk) - Necelá polovica slovenských zamestnancov uvažuje nad zmenou zamestnávateľa, pričom najvýraznejšie sa tento trend ukazuje medzi mladými ľuďmi vo veku do 24 rokov. Podiel zamestnancov, ktorí v posledných 12 mesiacoch zmenili zamestnávateľa, je 14 percent, čo je mierne nižšie ako v prvom kvartáli roka 2023, keď tento údaj dosiahol o štyri percentá viac.Prieskum JobsIndex zrealizovaný pre spoločnosť Alma Career Slovakia sa na reprezentatívnej vzorke 1 007 slovenských zamestnancov vo veku od 18 do 65 rokov zameral na zmapovanie týchto trendov. Viac ako tretina mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov zmenila zamestnávateľa za posledný rok, pričom štvrtina z nich tak urobila za posledných šesť mesiacov.„Generácia Z sa nebojí v prípade nespokojnosti zmeniť prácu, k zamestnávateľom necíti takú silnú väzbu ako generácie pred nimi," potvrdzuje Alma Career Slovakia. Pri vekovej skupine 35 až 44 rokov zmenilo za ostatných 12 mesiacov zamestnávateľa 15 percent a u ľudí starších ako 55 rokov to bola desatina.Viac ako polovica z tých, ktorí za posledných 12 mesiacov zmenili zamestnávateľa, nevyužila pri hľadaní novej práce žiadnu pomoc, pričom necelá štvrtina sa registrovala na úrade práce a 16 percent využilo podporu v nezamestnanosti. Polovica zamestnancov našla nové zamestnanie do dvoch mesiacov od rozhodnutia odísť, zatiaľ čo 16 percent potrebovalo viac ako šesť mesiacov.Najčastejším dôvodom na odchod bola vyššia mzda v novom zamestnaní, ako aj lepšia náplň práce, slušnejší prístup k ľuďom, lepšie pracovné prostredie a blízkosť pracoviska. Dôležitosť ľudského prístupu zdôraznili najmä tí, ktorí boli v predchádzajúcom zamestnaní nespokojní.Prieskum tiež ukázal, že nedostatok pracovnej sily a množstvo pracovných ponúk umožňuje najmä vysoko kvalifikovaným ľuďom výber a výhodu pri vyjednávaní. Výsledky tiež odhalili, že zamestnanci oveľa častejšie podávajú výpovede než ich dostávajú od zamestnávateľov.Medzi tými, ktorí zmenili zamestnávateľa za posledných 12 mesiacov, 55 percent dalo výpoveď, 17 percent ju dostalo, ďalším 17 percentám sa skončila zmluva na dobu určitú a zvyšok ukončil pracovný pomer iným spôsobom. Len 60 percent z ľudí, ktorý za posledné obdobie zmenili prácu, označuje zmenu za jednoznačne lepšiu, necelá desatina to vníma ako zhoršenie.Podľa prieskumu JobsIndex aktuálne nad zmenou zamestnávateľa uvažuje necelá polovica slovenských zamestnancov, pričom 10 percent je už rozhodnutých tento krok urobiť.Najvýraznejšie to opäť vidno medzi mladými ľuďmi do 24 rokov, kde nad zmenou premýšľa až 78 percent opýtaných. Viac ako štvrtina zamestnancov, ktorí nezmenili zamestnávateľa za posledný rok, uviedla, že by odišla pri lepšej ponuke, a 17 percent by odišlo aj pri ponuke porovnateľnej s ich aktuálnym zamestnaním.