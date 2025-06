Peking varuje USA, aby sa „nehrali s ohňom“ v otázke Taiwanu, ostro kritizuje Hegsetha

Narušenie rovnováhy v Ázii

Nelegálneho obsadzovania a militarizácie území

1.6.2025 (SITA.sk) - Čína v nedeľu varovala Spojené štáty, že by sa nemali „hrať s ohňom“ v otázke Taiwanu, a oznámila, že podala oficiálny protest voči Washingtonu pre vyjadrenia amerického ministra obrany Petea Hegsetha na bezpečnostnom samite v Singapure.Hegseth vo svojom prejave varoval, že Čína sa „vierohodne pripravuje“ na použitie vojenskej sily s cieľom narušiť rovnováhu síl v Ázii a buduje kapacity na inváziu na Taiwan.Čínske ministerstvo zahraničných vecí v noci uviedlo, že podalo „dôrazné protesty“ voči USA a „ostro odsudzuje“ Hegsethove slová.„USA by sa nemali snažiť využiť otázku Taiwanu ako vyjednávaciu páku na zadržiavanie Číny a nemali by sa pri tomto probléme hrať s ohňom,“ uviedlo ministerstvo. Peking označil Taiwan za „vnútornú záležitosť Číny“ a zdôraznil, že cudzie krajiny nemajú právo zasahovať.Hegseth tiež obvinil Čínu z „nelegálneho obsadzovania a militarizácie území“ v spornom Juhočínskom mori.Peking tvrdí, že v oblasti nikdy nebol problém s navigáciou, a obvinil USA, že z Indo-Pacifiku robia „sud s pušným prachom“ rozmiestňovaním zbraní v regióne. Čína deklaruje, že bude „chrániť svoju územnú suverenitu a námorné práva v súlade so zákonom“.