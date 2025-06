Pri hodnotových témach sa rozhodujete podľa svojho presvedčenia, tvrdí šéf KDH Majerský

1.6.2025 (SITA.sk) - Pri hodnotových témach sa človek rozhoduje, či bude hlasovať za alebo proti, a nie s kým. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal predseda opozičného KDH Milan Majerský na ma margo možnej podpory koaličného návrhu na zmenu ústavy. Tá má mimo iného do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví.„Ak ste pri hodnotových témach presvedčení, že je to správne, tak za to zahlasujete a nepozeráte na to, že s kým," vyhlásil Majerský, pričom situáciu prirovnal k záchrane života človeka. „Nepozeráte na to, s kým ho zachraňujete," zdôraznil šéf KDH.Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) podľa vlastných slov verí, že navrhovaná zmena ústavy bude schválená, keďže vychádza z preambuly ústavy s odkazom na cyrilo-metodské tradície. „Ak sa na tomto nezhodneme, tak o akej vízii na 30 rokov tu opozícia hovorí?" opýtal sa.Kaliňák doplnil, že konzervatívne hodnoty prežili stáročia a umožnili slovenskému národu prežiť 1 000 rokov v Uhorskom kráľovstve a zachovať si svoju identitu. „Čiže sú to hodnoty, ktoré sú overené časom," dodal minister.