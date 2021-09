Pelé zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeho stav sa však zlepšuje

Množstvo zdravotných problémov

Prekonal ho Messi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalový kráľ Pelé zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa zotavuje z chirurgického zákroku, počas ktorého mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor.Nemocnica Alberta Einsteina v Sao Paule vo vyhlásení uviedla, že 80-ročný Edson Arantes do Nascimento, ako znie občianske meno Pelého, sa zotavuje „uspokojivým spôsobom“, i keď je stále na jednotke intenzívnej starostlivosti. Do bežnej izby ho pritom mali premiestniť už v utorok.Nádor Pelému diagnostikovali počas rutinného kardiovaskulárneho vyšetrenia, ktoré podstúpil minulý týždeň. Komplexne sa nechal otestovať po dlhšom čase, keďže predtým to neriskoval pre šíriaci sa koronavírus. Prostredníctvom Instagramu Pelé poznamenal, že sa každým dňom cíti o niečo lepšie.Trojnásobný majster sveta a podľa niektorých zdrojov autor viac než tisícky gólov Pelé mal v ostatných desiatich rokoch viacero problémov so zdravím.Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a chodítka, neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate.Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie.Do štvrtka bol tiež najlepším strelcom juhoamerickej futbalovej histórie, no v kvalifikačnom dueli o postup na MS 2022 proti Bolívii ho vďaka hetriku pri víťazstve Argentíny (3:0) prekonal Lionel Messi, ktorý má momentálne na konte 79 zásahov v najcennejšom drese.