Finále ženskej dvojhry US Open ovládla Raducanová, Briti sa dočkali ženskej víťazky po vyše 40 rokoch

Ženský tenis už nebude ako predtým

Závan čerstvého vzduchu

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Britská tenistka Emma Raducanová senzačne ovládla ženskú dvojhru na US Open v New Yorku. V tínedžerskom finále 18-ročná Raducanová zdolala o rok staršiu Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:3 a ukončila 44 rokov trvajúce čakanie Veľkej Británie na ženskú grandslamovú víťazkou. Raducanová nadviazala na triumf Virginie Wadeovej vo Wimbledone 1977.Sedemdesiaťšesťročná Wadeová nechýbala v hľadisku Štadióna Arthura Ashea a rovnako ako ďalších 23-tisíc priaznivcov aplaudovala prvej víťazke US Open v histórii, ktorá si musela prekliesniť cestu k titulu až z kvalifikácie. Raducanová vyhrala všetkých desať zápasov bez straty setu a dokonca nemusela hrať ani jeden trajbrejk."Moje pocity sa nedajú reálne opísať, lebo si poriadne neuvedomujem, ako sa mi to celé podarilo. A som nadšená tým, že sa na mňa pozerali Virginie Wadeová aj Tim Henman. Sú to ikony britského tenisu a kráčať v ich šľapajach mi dáva vieru, že raz môžem byť na ich úrovni," vyhlásila Emma Raducanová.Finále malo skvelú úroveň, ale Raducanová lepšie podávala aj returnovala a bola presnejšia v úderoch. Za stavu 6:4 a 5:2 sa pri podaní súperky dostala k dvom mečbalom, ale Fernandezová zabojovala a predĺžila zápas o ďalších 15 minút. Tretí mečbal, prvý pri svojom podaní, už mladučká Britka premenila esom a začala si vychutnávať prvé okamihy šokujúceho triumfu.Raducanová mala najťažší zápas na turnaji už v 2. kole kvalifikácie proti Gruzínke Mariam Bolkvadzeovej, vzala jej osem gemov. Finále so siedmimi odovzdanými hrami súperke bol pre ňu druhý najťažší zápas. Na US Open prišla ako 150. hráčka rebríčka WTA, opúšťa ho ako senzačná víťazka a 23. hráčka svetového renkingu."Keď držím v rukách túto trofej, chcela by som, aby sa táto chvíľa nikdy neskončila. O prvý set som musela tvrdo bojovať, v druhom som sa držala vpredu a v dôležitých chvíľach ma podržalo podanie," uviedla Raducanová.Šéf Americkej tenisovej asociácie (USTA) Michael McNulty vo svojom príhovore pripomenul, že triumf Raducanovej prišiel presne 20 rokov po teroristickom útoku na USA a páde newyorských dvojičiek. "Po tej obrovskej tragédii spred 20 rokoch sa zvyklo vravieť, že svet už nikdy nebude ako predtým. Teraz k tomu chcem dodať, že po tomto finále už ženský tenis nebude ako predtým," povedal McNulty.Medzi prvých gratulantov čerstvej šampiónke patrila aj česko-americká tenisová legenda Martina Navrátilová. "Zrodila sa hviezda. Emma Raducanová týmto víťazstvom zmenila históriu tenisu a to ešte len začína tú svoju."Niekdajší najlepší britský tenista Greg Rusedski nepochybuje o tom, že toto víťazstvo nie je dielom náhody a nezostane v kariére Raducanovej ojedinelé. "Som si istý, že získa množstvo grandslamových trofejí a stane sa svetovou jednotkou. Ona je závan čerstvého vzduchu v ženskom tenise," podotkol Rusedski na webe BBC.

Najmladšia ženská grandslamová šampiónka od roku 2004 a triumfu Marie Šarapovovej vo Wimbledone dostala gratuláciu aj od britskej kráľovnej Alžbety II. "Máte za sebou úžasné predstavenie a spolu s vašou finálovou súperkou ste inšpirácia pre budúce generácie tenistov," reagovala britská panovníčka na sociálnej sieti.

Bokom nezostal ani predseda vlády Boris Johnson na twitteri: "Aký senzačný zápas! Obrovská gratulácie Emme Raducanovej. Ukázali ste obrovskú kvalitu aj guráž a všetci sme na vás mimoriadne hrdí."