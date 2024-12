Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v Lotyšsku, ktorí tam v rámci misie NATO strávia Vianoce – FOTO

Priniesli aj posilňovaciu vežu

Slovensko sa k nasadeniu slovenských ozbrojených síl v rámci eFP vyjadrilo uznesením zo 16. mája 2018 k návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky. Slovenskí vojaci tak v Lotyšsku pôsobia od júna 2018.



Predsunutá prítomnosť NATO v Pobaltí je odpoveďou na nové bezpečnostné výzvy v Európe po anexii Krymu Ruskou federáciou. Cieľom je posilniť bezpečnosť obyvateľov Lotyšska. Úlohou je aj preukázať pripravenosť členských štátov NATO a ich schopnosť reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby.





4.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) navštívili slovenských vojakov v Lotyšsku. Návštevy na základni v Adaži sa zúčastnil aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko Príslušníci OS SR, ktorí pôsobia v rámci misie NATO v Lotyšsku, tu budú tráviť nadchádzajúce Vianoce. Vojakom preto priniesli vianočný darček a posedeli si s nimi pri kapustnici. Prezident informoval, že vojakom priniesli viacero vecí.„Priniesli sme im veci, ktoré budú potrebovať na štedrovečernú večeru a minister s kolegami im priniesol posilňovaciu vežu,“ priblížil prezident a dodal, že išlo o praktické veci, ktoré samotní vojaci chceli. Na vianočnom stretnutí sa zúčastnilo 110 vojakov.Ako podotkol veliteľ slovenského kontingentu pplk. Michal Németh, prezident ich svojou návštevou poctil práve na deň svätej Barbory, ktorá je patrónkou delostrelectva. Prezident spresnil, že ide o poslednú rotáciu delostreleckého oddielu, ktorá sa končí v januári.Mnohonárodnú brigádu Slovensko budúci rok posilní prítomnosťou špeciálnych jednotiek, ktoré sa venujú chemickej a protinukleárnej obrane. Minister obrany priblížil, že ide o rozhodnutie generálneho štábu, ktorý vždy reaguje na aktuálne výsledky misií.„V tomto prípade môžem povedať, že takmer celý delostrelecký oddiel sa mal možnosť v priebehu tých rokov vystriedať. To, čo bolo účelom vyslania delostreleckého oddielu tak bolo naplnené,“ uviedol Kaliňák a vyzdvihol, že meno, ktoré v Lotyšsku zanecháva delostrelecký oddiel je nesmierne dobré a reprezentácia Slovenska išla vojakom skvele.Jednodňová návšteva Lotyšska tak bola súčasne rozlúčkou s delostrelcami, ktorých nahradia chemici. Vďaku za ich tvrdú prácu im vyjadril aj generál Zmeko a poprial im úspešné dokončenie misie, šťastný návrat domov a šťastné sviatky.Aj podľa prezidenta môže byť Slovensko na týchto vojakov hrdé, pretože krajine robia dobré meno. „Dnes, počas celého dňa som mal veľmi dobrý pocit a som hrdý, pretože som počul iba samé chvály na vás a na vašu prácu, ako zo strany lotyšského prezidenta, tak aj zo strany velenia,“ povedal Pellegrini vojakom a priblížil, že spolu so slovenskými vojakmi sú v Lotyšsku aj slovenské húfnice Zuzana 2.Podľa prezidenta je zúčastňovanie sa na misiách pre vojakov neoceniteľnou skúsenosťou. V rámci takýchto misií môžu totiž vojaci robiť akcie, ktoré by sa v slovenských podmienkach simulovali len ťažko.„Samotný lotyšský prezident dnes hovoril o tom, že bol priamo účastný aj na predvádzacích dňoch a cvičeniach a videl naše Zuzany priamo v akcii. Vyjadril veľký rešpekt aj pred našou technikou, ale aj pred našimi vojakmi, ktorý ju obsluhujú,“ doplnil prezident.Podľa ministra obrany to je pre vojakov veľká skúsenosť. To, že obsluhujú vrámci cvičení a simulovaných akcií húfnice Zuzana, je podľa neho súčasne dobré aj pre samotných výrobcov húfnice, ktorí tak môžu z týchto skúseností ťažiť a vychytávať technické nedostatky.„Predsunutá prítomnosť má pôsobiť odstrašujúco pre prípadný konflikt, ktorého sa obávajú tieto krajiny vo vzťahu k Ruskej federácii. To znamená, že nie je to len kemp, kde sa dá dokopy nejakých pár vojakov, ale ide o ostré streľby, ostré cvičenia a scenáre tak, aby bolo jasne dané potenciálnemu agresorovi, že sú vojská NATO pripravené a dobre vycvičené," uzavrel Pellegrini.