Pellegrini a Pavel v Paríži diskutovali o slovensko-českých politických vzťahoch, obaja vidia priestor na zlepšenie

Vzťahy nie sú ideálne

Fico sa stretol s Fialom

11.2.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa počas samitu európskych lídrov k umelej inteligencii v Paríži stretol s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom Predmetom ich diskusie boli aktuálne politické vzťahy medzi Slovenskom a Českom, pričom obe hlavy štátov sa zhodli, že vidia priestor na ich zlepšenie.„Mrzí ma, že slovensko-české vzťahy na politickej úrovni dnes nie sú ideálne a mali by sme spraviť všetko pre to, aby opäť zodpovedali vysoko nadštandardným a dlhoročným vzťahom dvoch bratských národov,” uviedol Pellegrini.Prezidenti sa dohodli, že o možnostiach zlepšenia politických vzťahov medzi Slovenskom a Českom sa porozprávajú na stretnutí takzvaného Slavkovského formátu, ktorý tvorí Slovensko, Rakúsko a Česko. Najbližšie rokovanie formátu S3 je naplánované na 5. marca 2025 na Zámku Slavkov u Brna.Premiér Robert Fico Smer-SD ) sa minulý týždeň dostal do slovného sporu s českým premiérom Petrom Fialom . Slovenský premiér na sociálnej sieti reagoval na slová českého predsedu vlády, podľa ktorého sa neformálne stretli v Bruseli, kde mu mal vyjadriť nespokojnosť s obvineniami, že českí politici aj médiá zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Fico však takýto priebeh popiera.„Neformálne stretnutie s predsedom českej vlady P. Fialom je taký istý nezmysel ako dovolenka v hoteli v Hanoii. Na neformálnom samite v Bruseli som si s českým predsedom vlády P. Fialom slušne podal ruku. A TO JE VŠETKO!," napísal Fico. Reakcia Fialu nenechala na seba čakať. Uviedol, že Fico musel dobre počuť, čo mu povedal.„Robert Fico v Bruselu musel veľmi dobre počuť, čo mu hovorím, akustika na mieste bola dobrá. Išiel som za ním a povedal som mu, aby neútočil na českú mediálnu a politickú scénu. Reagoval na to a musí si to pamätať," uviedol Fiala.