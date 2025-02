Ústavný súd prijal na ďalšie konanie sťažnosť Plavákovej, týka sa kauzy vykázania z pléna parlamentu pre nálepky na laptope

Rozhodnutie padne do niekoľkých mesiacov

Podľa Danka išlo o reklamu

11.2.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie sťažnosť opozičnej poslankyne Lucia Plavákovej Progresívne Slovensko ) vo veci jej vykázania z pléna Národnej rady SR pre nálepky na laptope.Ako poslankyňa informovala, v sťažnosti namietla porušenie svojich základných práv, najmä obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu, ale aj zásah do slobody prejavu v spojitosti so zákazom diskriminácie pre moju príslušnosť k LGBTI menšine.„Vykazovanie poslancov a poslankýň z pléna parlamentu kvôli ich identite nemá v demokratickej spoločnosti čo robiť," vyhlásila Plaváková. Doplnila, že rozhodnutia ústavného súdu by sme sa mohli dočkať o niekoľko mesiacov.Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) ešte v septembri 2024 počas zasadnutia Národnej rady SR kritizoval poslankyňu Luciu Plavákovú zo strany Progresívne Slovensko (PS) na porušovanie rokovacieho poriadku pre nálepky na jej notebooku.Danko, ako predsedajúci schôdze totiž tvrdil, že ide o reklamu, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom . Poslankyňa však odmietla tvrdenie, že ide o reklamné nálepky.Následne ju predsedajúci schôdze vykázal a zasadať muselo poslanecké grémium. Neskôr umožnil podpredseda Danko poslankyni Plavákovej používať počítač, nakoľko ho umiestnila tak, že nálepky nebolo vidieť.Následne Plavákovú z pléna vykázal aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Dôvodom boli opäť nálepky na laptope.