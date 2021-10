Pellegrini a Sulík sa dostali do slovnej prestrelky, hovorili aj o videonahrávke s Ficom a Kaliňákom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini sa vo štvrtkovej diskusnej relácii Na hrane televízie Joj dostali do slovnej prestrelky. Bolo to v momente, keď bývalý premiér, otvoril otázku ranča, ktorý Sulík kúpil v Austrálii a má jeho nadobudnutie vysvetliť na parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií.Sulík kritiku opätoval vyjadrením, že Pellegrini by mal vysvetľovať vyšetrovateľom svoj údajný úplatok 150-tisíc eur, o čom mal vypovedať bývalý šéf Finančnej správy . „Čo si tu dovoľujete!“ ohradil sa Pellegrini. „Čo ste nervózny!“ reagoval zase Sulík a Pellegrini odpovedal, že je kľudný.O zverejnených videách z chaty, na ktorej sa stretávali predstavitelia Smeru-SD Robert Kaliňák s advokátom Marekom Parom , so synom policajného exprezidenta Tibora Gašpara , ako aj s oligarchom Miroslavom Bödörom , sa Sulík a Pellegrini zhodli, že spomínané nahrávky „nemali uzrieť svetlo sveta“.Šéf Hlasu-SD povedal, že ak sa polícia snažila odhaliť trestný čin pytliactva a popri tom sa jej podarilo nahrať niečo iné, čo sa netýkalo trestného činu, tak bola povinná všetko vymazať. Podľa Sulíka Robertovia (Fico a Kaliňák – pozn. SITA) už nadobro „prestanú pytliačiť“, lebo vedia, že im to neprospieva.