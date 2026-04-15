Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
15. apríla 2026
Pellegrini aj biskupi reagujú na Trumpove útoky voči Levovi XIV. Pápeža označili za silný morálny hlas – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini označil výzvy pápeža Leva XIV. na ukončenie vojnových konfliktov za jeden z najsilnejších morálnych hlasov ...
15.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini označil výzvy pápeža Leva XIV. na ukončenie vojnových konfliktov za jeden z najsilnejších morálnych hlasov súčasnosti. V čoraz nebezpečnejšom svete nalieha na zastavenie zabíjania a návrat k rešpektovaniu základných hodnôt ľudskosti. Snaha o mier, pokoj a zachovanie života podľa Pellegriniho stelesňuje základné princípy kresťanstva, po ktorých hlava katolíckej cirkvi úplne oprávnene volá.
Prezident v tejto súvislosti odmieta, aby bol Svätý Otec terčom politických útokov pre svoje výzvy na ukončenie konfliktov a presadzovanie mierových riešení. „Považujem preto za veľmi smutné a odmietam, aby sa Svätý Otec za tieto slová stával terčom politických útokov. V tomto prípade predsa nereprezentuje sám seba, ale miliardy ľudí na svete, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a jeho ideálom. Práve k nim smerovala aj pápežova výzva – nech si tí, ktorí majú moc vyvolávať vojny, vyberú mier,“ uviedla hlava štátu.
Ak sa snaha o mier a ochranu ľudského života stanú hnacím motorov najmocnejších politikov, Zem bude pokojnejším a bezpečnejším miestom na život, uviedol prezident s tým, že princípy ochrany života a mieru sú obzvlášť dôležité pre menšie krajiny, ako je aj Slovensko, ktoré sú odkázané na fungovanie medzinárodných pravidiel.
Silnú podporu pápežovi Levovi XIV. vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Biskupi ocenili jeho dlhodobé výzvy na ukončenie vojen a označili jeho hlas za „prorocký“, ktorý vychádza z evanjelia a morálnej povinnosti cirkvi.
„Vyjadrujeme poľutovanie nad slovami, ktoré pápežovi adresoval prezident USA, a pridávame sa k volaniu po mieri. Duchovná a morálna autorita pápeža sa neriadi logikou politickej konfrontácie, ale vernosti evanjeliu,“ uviedla KBS. Dodala, že bomby nebudujú spravodlivý poriadok, ale prinášajú utrpenie, chaos a ohrozujú budúcnosť ľudstva. „Preto s dôverou a odhodlaním podporujeme Svätého Otca a v modlitbe mu vyprosujeme silu, aby aj naďalej zostal odvážnym svedkom pravdy, ktorý dvíha svoj hlas na obranu života a dôstojnosti každého človeka,“ uviedli biskupi.
Americký prezident Donald Trump slovne zaútočil na pápeža Leva XIV. po tom, čo hlava katolíckej cirkvi vyzvala na ukončenie násilia na Blízkom východe. Pápež počas sobotného vystúpenia apeloval na svetových lídrov, aby zastavili vojnu a obnovili dialóg.
„Dosť bolo zbožňovania seba a peňazí! Dosť bolo demonštrácie moci! Dosť bolo vojny!“ vyhlásil pred veriacimi vo Vatikáne. Trump jeho slová ostro odmietol. „Nie som veľkým fanúšikom pápeža Leva. Je to veľmi liberálny človek,“ povedal novinárom. Zároveň ho obvinil zo slabej zahraničnej politiky a dodal, že nechce pápeža, „ktorý si myslí, že je v poriadku, aby Irán mal jadrové zbrane“.
Americký prezident svoje útoky ešte vystupňoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde označil pápeža za „slabého v boji proti kriminalite a zlého pre zahraničnú politiku“. Napísal tiež, že Lev XIV. bol zvolený aj preto, že je Američan, čo malo podľa neho pomôcť vo vzťahoch s Bielym domom.
Kontroverziu vyvolal aj Trumpov príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom zverejnil umelou inteligenciou vytvorenú fotografiu seba samého v podobe Ježiša Krista. Po vlne kritiky zo strany cirkevných predstaviteľov a verejnosti ju následne odstránil, pričom tvrdil, že išlo o nepochopenú metaforu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini aj biskupi reagujú na Trumpove útoky voči Levovi XIV. Pápeža označili za silný morálny hlas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mier ako kľúč pre bezpečnejší svet
Trump ostro kritizoval pápeža
nasledujúci článok >>
Agenda osvedčovania listín a podpisov dostane jasnejšie pravidlá, zelenú dostali aj zákony o matrikách a občianskych preukazoch
Agenda osvedčovania listín a podpisov dostane jasnejšie pravidlá, zelenú dostali aj zákony o matrikách a občianskych preukazoch
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry poukazuje na vážne nedostatky vo FPU, spochybňuje nárok na časť dotácií
Ministerstvo kultúry poukazuje na vážne nedostatky vo FPU, spochybňuje nárok na časť dotácií