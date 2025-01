Pellegrini apeluje na občanov. V slovenskej spoločnosti, ale aj v celosvetovom meradle pozorujeme jasnú recidívu nenávisti – VIDEO

Zahrávanie sa s ohňom

Symbol nacistických represálií

19.1.2025 (SITA.sk) - V slovenskej spoločnosti, ale aj v celosvetovom meradle, pozorujeme jasnú recidívu nenávisti, teda tej najzhubnejšej emócie, ktorá bola hybnou silou vojnovej mašinérie. Skonštatoval to prezident Peter Pellegrini na pietnom zhromaždení pri príležitosti 80. výročia vyvraždenia obyvateľov a vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak.Podľa prezidenta obe obce zaplatili hroznú cenu za najvyššie štádium kolektívnej nenávisti, ktorá sa obrátila voči nevinným ľuďom. Táto nenávisť sa podľa neho zrodila v hystérii, vyvolanej najprv len slovnými prejavmi, potom demonštráciou moci a napokon priamou a otvorenou agresiou.Pellegrini v tejto súvislosti upozornil, že tí, ktorí pochopili vyvolávanie nenávisti ako nástroj na vlastnú politickú moc, sa zahrávajú s ohňom. „Nenávisť spáli v ľudskej duši na popol všetko dobré, čo v sebe kedy človek nosil,“ zdôraznil. Zároveň prezident pripomenul, že tento rok oslávime 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.„A žiaľ, pripomenieme si ho v okamihu, keď opäť zúri vojna za našimi východnými hranicami a kedy je naša spoločnosť opäť presýtená nenávisťou,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že je našou morálnou povinnosťou a záväzkom voči obetiam a ich blízkym urobiť všetko pre to, aby sa krvavá história neopakovala.„Aby sa medzi ľuďmi nerozmohla nenávisť, ktorá ich zbaví ľudskosti a dovolí či priamo prikáže im konať také zlo, akého boli schopní pred osemdesiatimi rokmi,“ zdôraznil prezident. Hlava štátu tiež vyzvala na to, aby sme nikdy nezabudli na 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak, ktorých v nedeľu 21. januára 1945 zavraždili nemecké nacistické ozbrojené zložky v spolupráci so slovenskými kolaborantmi.„Na týchto udalostiach je obzvlášť desivý fakt, že nešlo o konanie vyšinutého jednotlivca, ale o dômyselne a chladnokrvne organizované zlo,“ doplnil Pellegrini. Tragédia Kľaku a Ostrého Grúňa sa stala symbolom nacistických represálií voči civilnému obyvateľstvu. V roku 1965 bol v Ostrom Grúni postavený pamätník na pamiatku zavraždených občanov. O rok neskôr, v roku 1966, aj v obci Kľak.