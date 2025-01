Premiér Fico sa vyhráža psychiatrom Heretikovi a Haštovi, ktorí ho v liste vyzvali k zmene správania

To, že sa pred rokmi ozvali aj voči Mečiarovi a teraz sa ozývajú opäť, nazýva „otrepaným fórom“.

Premiér ďalej píše, že nepochybuje, že podporia „slovenský majdan“, a odkazuje im, že na zmenu vlády sú potrebné voľby a nie „pseudomedicínske pamflety“.

Psychiatri, ktorých výzvu podpísalo 105 odborníkov, sú podľa neho dlhodobo verejne známi ako odporcovia súčasnej vládnej politiky a obviňuje ich, že podporovali „protizákonné metódy diskreditácie politických reprezentantov, sledovanie, odpočúvanie, obrazové záznamy“.

Celé vyjadrenie premiéra Roberta Fica:

Vážený pán Heretik a pán Hašto,

dovoľujem si na Vás reagovať ako na autorov otvoreného politického apelu adresovaného mojej osobe. Neprekvapuje ma, pretože ste dlhodobo verejne známi ako odporcovia súčasnej vládnej politiky. Jedna vec je však Váš osobný názor, druhá, podstatne závažnejšia, že hrubo zneužívate svoju profesiu na politické účely.

Obrovské množstvo titulov pred a za menami, ktoré ste zhromaždili, aby ste ma vyzvali na odchod z politiky, by malo u mňa vyvolávať rešpekt a vážnosť. Musím Vás sklamať, pretože vyvolávate len neúctu a znepokojenie. Zaradili ste sa na tú stranu slovenskej politickej scény, ktorá odmieta základné demokratické východisko – výsledky slobodných parlamentných volieb. Na stranu tých, ktorí vždy hľadajú nejakú cestu, aby mohli obísť voľby a dostať sa k moci zneužitím všetkých existujúcich pravidiel férovej politickej súťaže.

Ticho alebo niektorí z Vás aj otvorene ste podporovali protizákonné metódy diskreditácie politických reprezentantov, sledovanie, odpočúvanie, obrazové záznamy. Keď neboli úspešné, privítali ste hrubé zneužívanie trestného práva a nezákonné zatváranie nevinných ľudí. Aj to sme prekonali, tak prišiel pokus o moju vraždu aktivistom súčasnej opozície. Keďže som prežil, rozhodli ste sa, že to skúsite Vy, politicky angažovaní psychiatri a psychológovia a oznámite slovenskej verejnosti stav mojej duše. Ide o otrepaný fór, o niečo podobné ste sa pokúsili pri predsedovi vlády SR V. Mečiarovi a vidíme to aj v zahraničí, kedy sa podobné podlé metódy používajú proti úspešným politikom, ktorých ľudia ako Vy nevedia poraziť v demokratickej súťaži.

Nepochybujem ani sekundu, že podporíte opozičný pokus o slovenský majdan, na ktorom slovenská opozícia s plnou podporou mimovládnych organizácií financovaných zahraničím a protislovenských médií usilovne pracuje.

Vážení páni, s veľkou ľútosťou musím skonštatovať, že ste hrubo zneužili svoje profesionálne poslanie na politické ciele a u obrovského množstva ľudí na Slovensku ste stratili akúkoľvek úctu a rešpekt. Je to Vaše slobodné rozhodnutie. Opätovne Vám však ako profesionálny politik musím oznámiť, že na zmenu vlády sú potrebné demokratické parlamentné voľby a nie pseudomedicínske pamflety a zneužívanie povolania, osobitne tak citlivého, ktoré vykonávate Vy.

O Vašej činnosti budeme informovať medzinárodné profesijné združenia a organizácie.