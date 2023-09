Pellegrini apeluje na Ódora, aby pracoval až do skončenia funkcie, pripomenul aj problém rastúcich cien (video)

Problém nelegálnej migrácie či vysokých cien

Do poslednej minúty riešil problémy

26.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini apeluje na povereného premiéra Ľudovíta Ódora , aby pracoval až do skončenia svojej funkcie. Pellegrini pripomenul problematiku cien energií i hrozbu ich nárastu v prípade plynu a tepla.„Nie je vyriešená otázka vysokých cien potravín, s ktorými nespravili nič ani vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ani vláda úradnícka. A stále nie je vyriešený problém nelegálnej migrácie, naopak, po rozhodnutí Poľska zaviesť hraničné kontroly so Slovenskom a avizovanom opatrení Nemecka na kontrolu vlastných hraníc reálne hrozí, že čoraz viac nelegálnych migrantov bude ostávať na slovenskom území,“ uviedol Pellegrini.Hlas preto apeluje na povereného šéfa kabinetu, aby do poslednej chvíle svojho mandátu s nasadením, a tiež s rešpektom voči občanom Slovenska riešil problémy štátu.„Po minulých voľbách som vykonával funkciu premiéra s maximálnou zodpovednosťou, hoci som vedel, že vo funkcií na základe výsledkov volieb končím. Do poslednej minúty som však spolu s vtedajšou ministerkou vnútra a dnešnou podpredsedníčkou Hlasu Denisou Sakovou riešil akútne problémy so začínajúcou pandémiou Covidu. Prijali sme zásadné a rázne opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí na Slovensku," konštatoval šéf Hlasu.