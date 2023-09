Šeliga dáva podanie na NAKA pre zneužitie právomoci, generálna prokuratúra je podozrivá z krivenia spravodlivosti (video)

Generálna prokuratúra zastavila stíhania

NAKA je jediné riešenie

26.9.2023 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu a člen predsedníctva strany Demokrati Juraj Šeliga dáva podanie na Národnú kriminálnu agentúru v súvislosti s podozreniami na zneužitie právomoci verejného činiteľa.Ide o podozrenia z krivenia spravodlivosti na generálnej prokuratúre pri aplikácii paragrafu 363 . Opiera sa o dôkazy, ktoré strana Demokrati dostala v pondelok.Generálna prokuratúra podľa týchto dokumentov v júni 2021 odmietla aplikovať paragraf 363 z dôvodu, že nebolo vznesené obvinenie. V auguste 2021 však už na základe tohto paragrafu rozhodla v prípade vyšetrovacieho tímu Oblúk, hoci ani vtedy nebolo vznesené obvinenie.„To je zásadná disproporcia a zakladá to podozrenie, že bola zneužitá právomoc verejného činiteľa. Vypýtali sme si štatistiku z ministerstva spravodlivosti a tá hovorí veľmi jasne – rozhodnutie vo veci vyšetrovacieho tímu Oblúk bolo doteraz prvé rozhodnutie, keď generálna prokuratúra zastavila trestné stíhania, pritom nebolo voči nikomu vznesené obvinenie,“ povedal v utorok na tlačovej besede Šeliga.Poukázal na to, že Maroš Žilinka odmieta na zásadné otázky odpovedať nielen verejnosti a novinárom, ale aj poslancom a prezidentke. V pondelok neprišiel na rokovanie ústavnoprávneho výboru, pretože je na dovolenke. Šeliga preto vidí ako jediné riešenie obrátiť sa na NAKA.„Neviem, čo viac máme urobiť, aby sa tieto veci vysvetľovali, vyšetrovali a zjednala sa náprava,“ skonštatoval a dodal, že aj Ústavný súd SR vo svojom náleze povedal, že nemôže byť zrušené uznesenie o začatí trestného konania, ak nebolo vznesené voči nikomu obvinenie.Šeliga opakovane generálneho prokurátora vyzýva, aby odpovedal, či sa koordinoval s vyšetrovateľkou Dianou Santusovou z tímu Oblúk, pretože existujú podozrenia, že vyšetrovatelia okolo Diany Santusovej, ktorí mali zasahovať do vyšetrovaní vážnej korupcie vlád Smeru , sa stretávali a koordinovali v Žilinkovej kancelárii.