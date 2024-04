Pellegrini by mal vysvetliť užívanie viacerých Náhlikových majetkov, tvrdí Nadácia Zastavme korupciu

Transparentnosť financovania majetkov

Reakcie Igora Matoviča

Skritizoval ho aj Heger

3.4.2024 (SITA.sk) - Predseda Hlasu-SD prezidentský kandidát Peter Pellegrini by mal podľa Nadácie Zastavme korupciu jasne zodpovedať viaceré otázky, ktoré sa vynárajú v súvislosti s tým, že užíva viaceré majetky poslanca Hlasu-SD Petra Náhlika Podľa medializovaných informácií lieta jeho lietadlom, užíva jeho auto aj vilu. Fakt, že ani jeden z politikov vilu neuvádza vo svojom majetkovom priznaní, vzbudzuje podľa nadácie vážne podozrenia. Priznávať by ju mal podľa nej nielen Náhlik, ale aj Peter Pellegrini , ak ju využíva.„Pri verejných funkcionároch je dôležité poznať majetky, ktoré vlastnia alebo užívajú. Verejnosť by mala vedieť overiť, či si ich politici mohli dovoliť zo svojich oficiálnych príjmov. Vyhnú sa tak podozreniam, že sú financované z nezákonne získaných finančných prostriedkov (napríklad úplatkov), alebo sú protihodnotou od ľudí, ktorí majú prospech z ich politických rozhodnutí,“ upozorňuje nadácia.Zároveň sa pýta, prečo Náhlik neuvádza vilu vo svojom majetkovom priznaní, z akých finančných zdrojov bola kúpa vily financovaná a ak užíva nehnuteľnosť Pellegrini, prečo túto skutočnosť neuvádza v majetkovom priznaní.Predseda opozičného hnutia Slovenska Igor Matovič na sociálnej sieti napísal, že "Náhlik zadarmo “požičiava” Pellegrinimu Mercedes 600 S, súkromné lietadlo za milión a luxusnú vilu za 700-tisíc eur“.V ďalšom statuse napísal, že podľa Pellegrinho je „88 metrov štvorcových s terasou jeho hyperluxusného bytu pod hradom pre jeho psíčka málinko“.Matovič zverejnil aj video, v ktorom ide „na návštevu“ k Petrovi Náhlikovi do jeho poslaneckého bytu, no dovnútra nešiel. Pellegriniho sa pýta, prečo pridelil Náhlikovi poslanecký byt, keď vedel, že vlastní rodinný dom, do ktorého sám chodí.Strana Sloboda a Solidarita na sociálnej sieti napísala: „je tu prosím niekto, kto Pellegrinimu ešte nič nepožičiava?“ a Pellegriniho výrok o malom byte skritizoval aj expremiér „Sociálny demokrat Peter Pellegrini v prezidentskej debate na Markíze vyhlásil, že sa necíti dostatočne komfortne sám so psíkom vo svojom "malom bytíku" s rozlohou 88 metrov štvorcových, preto radšej trávi čas vo vile poslanca Hlasu Náhlika. S manželkou sme sa nad týmto výrokom pousmiali. Žijeme šiesti v byte v Dúbravke s rozlohou 80 metrov štvorcových. Sme spokojní,“ napísal Heger.Podľa neho je zarážajúce, ako sa človek, ktorý na cesty po Slovensku využíva súkromné lietadlo a býva v jednej z najlukratívnejších častí Bratislavy, snaží Slovensku nahovoriť, že rozumie problémom bežných ľudí.