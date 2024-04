Ukrajina potrebuje viac zbraní, ruským vojskám sa môže podariť zničiť ich frontovú líniu

Rusko môže preraziť frontovú líniu

Potrebujú viac základných zbraní

Chýbajú aj vojaci

3.4.2024 (SITA.sk) - V prípade novej ruskej ofenzívy v letných mesiacoch existuje vysoké riziko, že sa ukrajinská frontová línia zrúti. Pre web Politico to pod podmienkou anonymity uviedli vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia. Podľa nich potrebuje Ukrajina predovšetkým drony, húfnice a státisíce kusov delostreleckej munície a rakiet.Podľa vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, ktorí slúžili pod velením bývalého veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného až do jeho februárovej výmeny, je vojenský obraz pochmúrny. Tvrdia, že existuje veľké riziko, že sa frontová línia zrúti, kdekoľvek sa ruskí generáli rozhodnú zamerať svoju ofenzívu.Navyše, vďaka oveľa väčšiemu počtu a riadeným vzdušným bombám, ktoré už niekoľko týždňov ničia ukrajinské pozície, sa Rusku pravdepodobne podarí „preraziť frontovú líniu a v niektorých oblastiach ju zničiť“.Jeden vysokopostavený vojenský zdroj povedal, že „momentálne neexistuje nič, čo by Ukrajine mohlo pomôcť, pretože neexistuje žiadna seriózna technológia, ktorá by mohla Ukrajine kompenzovať veľkú masu vojsk, ktoré Rusko pravdepodobne vrhne“.Tvrdí, že k dispozícii nie je takáto technológia a Západ ju nemá v dostatočnom množstve.Pochmúrnu dynamiku môže podľa neho zmeniť len ukrajinská stabilita a vytrvalosť, ako aj chyby ruského velenia. Ukrajinskí predstavitelia poznamenali, že teraz potrebujú viac základných konvenčných zbraní, ako aj bezpilotných lietadiel.„Potrebujeme húfnice a náboje, státisíce kusov delostreleckej munície a rakiet.“Podľa tohto zdroja Ukrajina potrebuje štyri milióny kusov munície a dva milióny bezpilotných lietadiel. Predstavitelia zdôraznili, že potrebujú aj oveľa viac vojakov.Okrem toho má Ukrajina podľa zdrojov v súčasnosti nielen vojenskú, ale aj politickú krízu. Rusko podľa nich zhromažďuje zdroje a bude pripravené začať veľký útok okolo augusta, alebo možno ešte skôr.