Pellegrini chápe požiadavku Fica pred samitom EÚ, aby Ukrajina umožnila tranzit plynu do Európy

Plyn z východnej časti sveta

Stretnutie na symbolickom mieste

5.3.2025 (SITA.sk) - Prioritou každého národa a každej krajiny bude podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho vzhľadom na situáciu vo svete zabezpečenie bezpečnosti. „Uvedomujeme si potrebu zvýšenia obranyschopnosti samotnej Európy, ale stále ako európskeho piliera v rámci Severoatlantickej aliancie,“ povedal Pellegrini po prezidentskom samite Slavkovského formátu v Slavkove pri Brne.Treba si podľa neho priznať, že aktuálny stav armád jednotlivých európskych krajín Severoatlantickej aliancie nedokáže garantovať plnú bezpečnosť. Potrebné je pestovať korektné vzťahy s novou americkou administratívou a reagovať možno menej panicky na každú myšlienku, ktorá prichádza zo Spojených štátov.Európa musí podľa slovenského prezidenta nájsť spoločný recept na riešenie všetkých výziev, pred ktorými stojí, a nejde len o trvalý mier pre Ukrajinu.Prezident Pellegrini chápe požiadavku predsedu vlády Roberta Fica , aby sa do záverov nadchádzajúceho samitu Európskej únie dostala požiadavka, aby Ukrajina umožnila tranzit plynu do Európy.Predseda vlády odchádza podľa neho na samit za situácie, kedy ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že od 1. januára neumožní pokračovať v tranzite akéhokoľvek plynu cez územie Ukrajiny smerom na Slovensko, pričom Slovensko reverzným tokom zásobuje Ukrajinu plynom a pomáha aj elektrickou energiou.„Ak teda má Európska únia, vrátane Slovenska, Ukrajine neustále pomáhať, aj Ukrajina môže urobiť gesto a umožniť tranzit plynu z východnej časti sveta, aby sme ho mali dostatok a aby sme dokázali znížiť jeho ceny,“ povedal Peter Pellegrini s tým, že ide o národnoštátne záujmy Slovenska. Na samite Európskej únie sa bude vo štvrtok rokovať o ďalšej podpore Ukrajiny, Fico hovoril o možnosti veta.Pellegrimi sa spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom a rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom stretol na symbolickom mieste, a to na zámku Slavkov pri Brne. Pripomenuli si tak desiate výročie podpísania Slavkovskej deklarácie.Išlo o historicky prvý samit S3 na prezidentskej úrovni. Prezidenti rokovali o aktuálnych zahraničnopolitických výzvach, situácii na Ukrajine, budúcnosti transatlantických vzťahov a rozširovaní EÚ.