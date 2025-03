Finančná správa čelí po odhalení najväčšej nelegálnej výrobne cigariet na Slovensku vyhrážkam

Milióny kusov cigariet

Zadržali dvoch Ukrajincov

5.3.2025 (SITA.sk) - Finančná správa čelí po odhalení najväčšej nelegálnej výrobne cigariet vyhrážkam. Ako finančná správa pripomenula, minulý týždeň odhalili historicky najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet, pri ktorej zaistili obrovské množstvo tabaku a cigariet s odhadovanou škodou na DPH a spotrebnej dani vo výške viac ako 15 miliónov eur.Úspešná akcia colníkov však vyvolala reakciu, finančná správa tento týždeň obdržala výhražný e-mail, v ktorom sa neznámy odosielateľ vyhráža bombovým útokom, a to práve v súvislosti s najväčším zásahom proti nelegálnym cigaretám. „Finančná správa odmieta takéto zastrašovanie a v boji proti nelegálnemu tovaru nebude robiť žiadne kompromisy,“ uzavreli colníci.Príslušníci finančnej správy odhalili nelegálnu výrobu cigariet v okresoch Skalica a Spišská Nová Ves, pričom zaistili viac ako 19 miliónov kusov cigariet, vyše 48 ton tabakovej suroviny a takmer 17-tisíc kilogramov rezaného tabaku. Ako 28. februára informoval hovorca finančnej správy Daniel Súkup , škoda na spotrebnej dani a DPH v tomto prípade predstavuje viac ako 15 miliónov eur.„Tento úspech je výsledkom niekoľkomesačnej operatívnej činnosti ozbrojených príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí v kontrolovaných objektoch v Markušovciach a Skalici zaistili tabak, vyrobené cigarety, zásoby materiálu, vysokovýkonný stroj na výrobu cigariet, dve baliace linky na balenie cigariet, rezačku tabaku, filtračné zariadenie a cigarety bez platnej kontrolnej známky. Zadržané kompletné vysokovýkonné zariadenie na veľkokapacitnú výrobu cigariet bolo na mieste predbežne ohodnotené na 600-tisíc eur, dve baliace linky na balenie cigariet boli ohodnotené každá na 300-tisíc eur a rezačka tabaku v odhadovanej sume 200-tisíc eur,“ povedal Súkup.Ak by sa predmetné množstvo cigariet dostalo na trh, ich hodnota by sa podľa colníkov vyšplhala na viac ako 20 miliónov eur.Vyšetrovateľ finančnej správy v rámci akcie zadržal dve osoby, konkrétne občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na území Slovenska.„Zadržané osoby vyšetrovateľ umiestnil do cely policajného zaistenia a bolo im vznesené obvinenie za trestný čin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru spáchaného formou spolupáchateľstva,“ uviedol Súkup. Dodal, že zhabaný tabak a výrobky z neho budú bezpečne zlikvidované v súlade s platnou legislatívou.