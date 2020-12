Pellegrini chce na predĺženie núdzového stavu hlasy aspoň 90 poslancov, požaduje aj súhlas prezidentky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 - Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD) chcú, aby predĺženie núdzového stavu muselo odsúhlasiť minimálne 90 poslancov parlamentu. Ako Pellegrini povedal na utorkovej tlačovej konferencii, v tejto súvislosti pripravujú pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona.Vláda SR na svojom rokovaní v pondelok 7. decembra schválila, že núdzový stav bude možné v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Vládny kabinet zároveň odsúhlasil, že navrhované riešenie prejde cez skrátené legislatívne konanie.Pellegrini na tlačovke doplnil, že nezaradení poslanci predložia pozmeňujúci návrh, aby vláda potrebovala súhlas parlamentu ešte predtým, ako bude chcieť predĺžiť núdzový stav. „Plánujeme taktiež navrhnúť, aby v prípade predĺženia núdzového stavu mohla vláda konať len so súhlasom prezidenta republiky, a to v akýchkoľvek situáciách,” dodal líder Hlasu-SD.