Celoplošné testovanie a prísne opatrenia pomohli Slovensku v boji proti COVID-19, tvrdia britskí vedci

8.12.2020 - Plošné testovanie na koronavírus na Slovensku v priebehu týždňa znížilo mieru nákazy o zhruba 60 %. Podpísali sa však pod to aj prísne protipandemické opatrenia, tvrdia vo svojej, zatiaľ nezrecenzovanej, štúdii vedci z London School of Hygiene & Tropical Medicine. Informuje o tom denník The Guardian."Existujú relatívne silné dôkazy o tom, že lockdown a masové testovanie na Slovensku viedli k veľmi veľkému zníženiu záťaže infekciami ochorenia COVID-19," vyjadril sa jeden z autorov štúdie Stefan Flasche, ktorý úsilie Slovenska prirovnal k vyliatiu veľkého vedra vody na oheň, ktorý síce neuhasí, ale zmenší ho. "Prinajmenšom získate čas, aby ste nemuseli mať štvor- alebo päťtýždňový lockdown," skonštatoval.Slovensko podľa Flascheho pravdepodobne podchytilo 90 % ľudí, ktorí boli v čase testovania nakazení. Pre porovnanie v Liverpoole, kde tiež masovo testujú, nezachytili testy 50 % všetkých infekcií a 30 % vysoko infekčných ľudí.V anglickom meste však používajú iné rýchlotesty ako na Slovensku, pri ktorých sa ľudia testujú sami pod dohľadom s menej invazívnymi tyčinkami. Tiež tam nezaviedli prísne opatrenia, ako platili v čase testovania na Slovensku.Najväčší prínos v rámci testovania mala podľa Flascheho karanténa. "Dôležité je, že sme zistili, že najväčší účinok hromadného testovania sa dosahuje karanténou kontaktov v domácnosti tých, ktorí majú pozitívny test," vysvetlil."Intervencie proti COVID-19 v rámci celej populácie, ako je napríklad lockdown, si vyberajú veľkú sociálnu a ekonomickú daň. To preto, že sa zameriavajú na všetkých, nie len na tých, ktorí sú v skutočnosti nakazení a šíria ochorenie. Nízkonákladové rýchlotesty, ktoré je možné vyrobiť vo veľkom rozsahu, môžu ponúknuť príležitosť viesť hromadné testovacie kampane, ktoré identifikujú väčšinu infekčných jedincov," vysvetlil Martin Pavelka zo slovenského ministerstva zdravotníctva, ktorý je tiež jedným z autorov štúdie.Alexander Edwards, docent biomedicínskej technológie na univerzite v Readingu, ktorý sa na štúdii nezúčastnil, upozornil, že hoci je skvelé vidieť hodnotenie programov hromadného testovania, danú štúdiu nemožno jednoducho interpretovať s tým, že takéto testovanie bude fungovať všade."Ako zdôrazňujú autori, deje sa toho súčasne veľa, takže je ťažké pripísať pokles prípadov iba hromadnému testovaniu. Avšak, zahŕňa to určité náznaky, že program hromadného testovania môže prispieť k zníženiu počtu prípadov," cituje vedca The Guardian.Na Slovensku sa plošné testovanie konalo koncom októbra a začiatkom novembra. Pozitívne testy malo zhruba 50-tisíc ľudí.