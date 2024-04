Pellegrini: Dôležitá je spolupráca, prezident musí dokázať vládu pochváliť aj pokarhať (video)

Dôstojnejší život ľudí

2.4.2024 (SITA.sk) - Prezident musí dokázať pochváliť vládu a musí ju vedieť aj pokarhať. Uviedol to kandidát na prezidenta Peter Pellegrini Hlas-SD ) vo svojom utorkovom vyhlásení s tým, že základným prvkom jeho celého politického života je spolupráca.Podľa Pellegriniho je dôležitá spolupráca prezidenta s vládou na všetkom pozitívnom, spolupráca troch najvyšších ústavných činiteľov v prospech Slovenska, spolupráca prezidenta na tvorbe dlhodobej vízie SR a zmierovanie spoločnosti.Spolupráca bude podľa neho viesť k dôstojnejšiemu životu všetkých ľudí na Slovensku. Pellegrini preto víziu jeho protikandidáta Ivana Korčoka o tom, že prezident má byť protiváhou vláde, pokladá za nesprávnu.Pellegrini zdôraznil, že vláda bola demokraticky zvolená. V takomto prípade by podľa Pellegriniho spravili opozícia a Korčok z paláca „vlastné mocenské centrum, v ktorom sa uplatnia všetci politickí skrachovanci, ktorých ľudia v parlamentných voľbách odmietli".„Z tohto nového mocenského centra chcú vláde hádzať polená pod nohy nepodpisovaním zákonov, nevymenovávaním jej nominantov, tešiť sa z každého zakopnutia a čakať na chvíľu, kedy dá vyhrotená politická situácia rozhodujúcu moc do rúk prezidenta a spraviť všetko preto, aby súčasná vládna koalícia čím skôr skončila," uviedol Pellegrini.Ak dostane od ľudí dôveru, nebude len nekritickým obdivovateľom vlády, ale jej dôstojným a spolupracujúcim partnerom. „Nikdy sa nebudem pokúšať z prezidentského paláca zvrátiť výsledky slobodných demokratických parlamentných volieb, v ktorých rozhodli občania SR," zdôraznil Pellegrini.Ako Pellegrini ďalej uviedol, je hrdý na slávne osobnosti slovenskej histórie, akými boli napríklad Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček či Ľudovít Štúr, no najväčším hrdinom je podľa neho obyčajný pracovitý a dobrý slovenský človek.„Vďaka takémuto hrdinovi v súčasnosti existuje aj samostatná a zvrchovaná SR. To je človek, ktorého musia politici počúvať a pre ktorého musia pracovať. Nikdy nie naopak," vyhlásil Pellegrini s tým, že si praje, aby obyčajní slovenskí ľudia nachádzali vo svojom živote čo najviac pokoja a súdržnosti, pretože súdržný národ sa posúva vpred.„Pred rokom či dvoma, bola na mojich stretnutiach s ľuďmi všade prítomná frustrácia, sklamanie, bezmocnosť, ale aj čoraz väčší hnev. No teraz z ľudí vyžaruje oveľa viac nádeje aj pozitívnejšieho očakávania, ako kedysi. Mnohí z nich totiž cítia, že opatrenia novej vlády sa pomaly začínajú prejavovať v ich každodenných životov," vyhlásil Pellegrini s tým, že konkrétne skutky ukazujú, že sa vybrali na dobrú cestu.Pellegrini vyjadril aj svoje postoje k zahraničnej politike v prípade, že by sa stal prezidentom. V súvislosti s vojnou na Ukrajine trvá na tom, že je potrebné obe znepriatelené strany posadiť za jeden rokovací stôl. Prioritou je podľa Pellegriniho zastaviť zabíjanie.„S obavou počúvam hlasy, ktoré chcú pokračovať v doterajšej praxi. Tie hlasy hovoria o dodávaní zbraní na Ukrajinu, lebo Ukrajina musí vyhrať na bojisku. Tieto hlasy možno dávali zmysel pred dvoma rokmi, ale po státisícoch mŕtvych už žiadny zmysel nedávajú," uviedol Pellegrini s tým, že posielaním vojakov z EÚ či z NATO situáciu ešte viac vyostria.„Ako možný budúci prezident hovorím jasne. Nebudem počúvať hlas vojny, ale budem vždy počúvať hlas mieru. Ako možný vrchný veliteľ ozbrojených síl nepripustím možnosť, aby sa SR zapojilo do tohto konfliktu," vyhlásil Pellegrini.Ako ďalej uviedol, aj napriek tomu, že je Slovensko hlboko ukotvené v EÚ a NATO, nebude prikyvovať na všetko, čo mu partneri nadiktujú. „Budem sa riadiť zásadou, že Slovensko je na prvom mieste a budem obhajovať jeho národnoštátne záujmy a to aj vtedy, ak sa to veľkým štátom nebude páčiť. Nikdy nedopustím, aby Slovensko prišlo o právo veta," zdôraznil Pellegrini.Uzavrel s tým, že nemá najmenšiu obavu o stabilitu klubu Hlasu, a že bude vláde s Hlasom pomáhať aj z funkcie prezidenta a bude lídrom do zlých časov.