Staršia vodička v Starej Ľubovni zrazila na prechode 85-ročnú dôchodkyňu, následne jej auto ešte prešlo po nohe (foto)

2.4.2024 (SITA.sk) - Hneď dvakrát zrazilo pri dopravnej nehode 85-ročnú chodkyňu jedno auto. Nehoda sa stala v stredu 27. marca podvečer na Okružnej ulici v Starej Ľubovni, keď 62-ročná vodička nedala na priechode pre chodcov prednosť chodkyni prechádzajúcej cez vozovku a narazila do nej.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , chodkyňa pri nehode spadla na zem.„Vodička z auta okamžite vystúpila, no nezabezpečila si vozidlo proti pohybu a to pokračovalo v jazde a kolesom prešlo zrazenej chodkyni po nohe,“ uviedla Ligdayová.Dôchodkyňa utrpela ťažký úraz, ktorý si vyžiada liečenie. Polícia začala voči 62-ročnej vodičke trestné stíhanie pre trestný činu ublíženia na zdraví.