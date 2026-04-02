|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. apríla 2026
Pellegrini dostal otvorený list od komunity zahraničných Slovákov, chcú zachovať možnosť hlasovania poštou
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Otvorený list Prezident Slovenskej republiky Voľba poštou zo zahraničia
Medzinárodná komunita slovenských profesionálov Slovak PRO so sídlom v New Yorku adresovala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ...
Zdieľať
2.4.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná komunita slovenských profesionálov Slovak PRO so sídlom v New Yorku adresovala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu otvorený list, v ktorom vyjadruje znepokojenie nad aktuálnym návrhom obmedziť možnosť Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastňovať sa na parlamentných voľbách formou hlasovania poštou.
V liste z 25. marca zároveň prezidenta žiadajú o podporu pri zachovaní tejto formy voľby. Slovak PRO zastupuje komunitu viac ako 3 000 Slovákov pôsobiacich v Spojených štátoch a Kanade. Vo svojom liste zdôrazňujú, že slovenská diaspóra zostáva so Slovenskom úzko prepojená nielen emocionálne, ale aj prakticky.
Členovia komunity dlhodobo pomáhajú slovenským firmám pri vstupe na severoamerický trh, prepájajú odborníkov a podnikateľov, podporujú kultúrne iniciatívy a pomáhajú Slovákom v zahraničí v náročných životných situáciách.
Organizácia upozorňuje, že prípadné obmedzenie hlasovania výlučne na osobnú účasť na zastupiteľských úradoch by pre veľkú časť diaspóry znamenalo významnú logistickú, časovú a finančnú prekážku. Pre mnohých Slovákov žijúcich v zahraničí je pritom účasť vo voľbách nielen občianskou povinnosťou, ale aj dôležitým vyjadrením spolupatričnosti so Slovenskou republikou.
„Témou nášho posledného samitu bolo budovanie komunít a budovanie mostov. Práve v tomto duchu cítime potrebu vyjadriť naše obavy. Požiadavka, aby Slováci žijúci v zahraničí mohli voliť výlučne osobne na zastupiteľských úradoch – často po absolvovaní veľkých vzdialeností, niekedy aj cez hranice viacerých štátov – predstavuje významnú prekážku a môže oslabiť puto medzi štátom a jeho občanmi žijúcimi v zahraničí,“ upozornila organizácia v otvorenom liste.
Zahraniční Slováci zároveň deklarujú, že cieľom iniciatívy nie je vstupovať do politickej polemiky, ale sprostredkovať hlas komunity, ktorá má záujem zostať aktívne prepojená so svojou krajinou. Zachovanie voľby poštou podľa Slovak PRO pomáha udržiavať väzbu medzi štátom a jeho občanmi žijúcimi v zahraničí a posilňuje ich možnosť podieľať sa na demokratickom živote krajiny.
Slovak PRO je nezisková organizácia registrovaná v Spojených štátoch amerických, ktorá sa zameriava na prepájanie a podporu slovenskej diaspóry v Severnej Amerike. Spolupracuje s viacerými krajanskými organizáciami, honorárnymi konzulmi a partnermi, pričom prispieva k rozvoju komunitného, kultúrneho a profesionálneho života Slovákov v zahraničí a k posilňovaniu ich vzťahov so Slovenskou republikou. Otvorený list podpísal v mene správnej rady a vedenia organizácie prezident Slovak PRO Michal Šimkovič.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dostal otvorený list od komunity zahraničných Slovákov, chcú zachovať možnosť hlasovania poštou © SITA Všetky práva vyhradené.
V liste z 25. marca zároveň prezidenta žiadajú o podporu pri zachovaní tejto formy voľby. Slovak PRO zastupuje komunitu viac ako 3 000 Slovákov pôsobiacich v Spojených štátoch a Kanade. Vo svojom liste zdôrazňujú, že slovenská diaspóra zostáva so Slovenskom úzko prepojená nielen emocionálne, ale aj prakticky.
Vyjadrenie spolupatričnosti
Členovia komunity dlhodobo pomáhajú slovenským firmám pri vstupe na severoamerický trh, prepájajú odborníkov a podnikateľov, podporujú kultúrne iniciatívy a pomáhajú Slovákom v zahraničí v náročných životných situáciách.
Organizácia upozorňuje, že prípadné obmedzenie hlasovania výlučne na osobnú účasť na zastupiteľských úradoch by pre veľkú časť diaspóry znamenalo významnú logistickú, časovú a finančnú prekážku. Pre mnohých Slovákov žijúcich v zahraničí je pritom účasť vo voľbách nielen občianskou povinnosťou, ale aj dôležitým vyjadrením spolupatričnosti so Slovenskou republikou.
„Témou nášho posledného samitu bolo budovanie komunít a budovanie mostov. Práve v tomto duchu cítime potrebu vyjadriť naše obavy. Požiadavka, aby Slováci žijúci v zahraničí mohli voliť výlučne osobne na zastupiteľských úradoch – často po absolvovaní veľkých vzdialeností, niekedy aj cez hranice viacerých štátov – predstavuje významnú prekážku a môže oslabiť puto medzi štátom a jeho občanmi žijúcimi v zahraničí,“ upozornila organizácia v otvorenom liste.
Rozvoj komunitného a kultúrneho života
Zahraniční Slováci zároveň deklarujú, že cieľom iniciatívy nie je vstupovať do politickej polemiky, ale sprostredkovať hlas komunity, ktorá má záujem zostať aktívne prepojená so svojou krajinou. Zachovanie voľby poštou podľa Slovak PRO pomáha udržiavať väzbu medzi štátom a jeho občanmi žijúcimi v zahraničí a posilňuje ich možnosť podieľať sa na demokratickom živote krajiny.
Slovak PRO je nezisková organizácia registrovaná v Spojených štátoch amerických, ktorá sa zameriava na prepájanie a podporu slovenskej diaspóry v Severnej Amerike. Spolupracuje s viacerými krajanskými organizáciami, honorárnymi konzulmi a partnermi, pričom prispieva k rozvoju komunitného, kultúrneho a profesionálneho života Slovákov v zahraničí a k posilňovaniu ich vzťahov so Slovenskou republikou. Otvorený list podpísal v mene správnej rady a vedenia organizácie prezident Slovak PRO Michal Šimkovič.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dostal otvorený list od komunity zahraničných Slovákov, chcú zachovať možnosť hlasovania poštou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Otvorený list Prezident Slovenskej republiky Voľba poštou zo zahraničia
