|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. apríla 2026
Slovensko má získať ďalších 1,4 miliardy eur z Plánu obnovy, čaká už len na finálne schválenie
Tagy: Digitalizácia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Plán obnovy a odolnosti SR Vzdelávanie Zdravotníctvo Zonácia
Slovensko je blízko k získaniu ďalších finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia (EK) informovala, že Komitologický výbor bude 17. ...
Zdieľať
1.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko je blízko k získaniu ďalších finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia (EK) informovala, že Komitologický výbor bude 17. apríla schvaľovať šiestu a siedmu žiadosť o platbu v celkovej hodnote približne 1,4 miliardy eur.
Ako informoval Andrej Wallner z Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, schvaľovanie nasleduje po pozitívnom vyhodnotení oboch žiadostí zo strany EK, ktorá potvrdila splnenie míľnikov najmä v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a digitalizácie.
Po ich schválení bude mať Slovensko k dispozícii viac ako 5,2 miliardy eur z celkového balíka 6,4 miliardy eur. V súvislosti s prípravou ďalšej, ôsmej žiadosti o platbu zástupcovia DG Reform potvrdili, že rozhodujúcim termínom pre dokončenie zonácie národných parkov je 30. apríl 2026. Tento krok patrí medzi podmienky pre pokračovanie čerpania financií.
„Predchádzajúce indikatívne termíny slúžili len pre potreby pracovného harmonogramu,“ uviedol Wallner. Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti realizuje pracovné rokovania s odbornými inštitúciami vrátane Slovenskej akadémie vied a ďalšími partnermi.
Výsledkom má byť predloženie zonácie národných parkov, konkrétne Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Polonín na rokovanie vlády do konca apríla. Podľa ministra Tomáša Druckera smerujú finančné prostriedky z Plánu obnovy do oblastí, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života obyvateľov.
„Hovoríme najmä o oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a vzdelávania, z čoho budeme profitovať my všetci “ uviedol Drucker. Financie majú podporiť napríklad nové kapacity materských škôl, modernizáciu nemocníc, podporu talentovaných študentov a rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má získať ďalších 1,4 miliardy eur z Plánu obnovy, čaká už len na finálne schválenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Zonácia národných parkov
Dopad na kvalitu života občanov
