 Z domova

02. januára 2026

Pellegrini dostal takmer 600 žiadostí o milosť, vyhovel však len v jednom prípade


Prezident Peter Pellegrini dostal počas uplynulého roka takmer 600 žiadostí o milosť. Ako informovali z



2.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini dostal počas uplynulého roka takmer 600 žiadostí o milosť. Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, do 30. novembra 2025 bolo hlave štátu doručených celkovo 582 žiadostí o milosť. Prezident sa po dôkladnom preskúmaní všetkých podkladov rozhodol udeliť jednu individuálnu milosť.


Ďalším 380 žiadostiam vyhovené nebolo, po podrobnej analýze súvisiacich podkladov totiž neboli zistené dôvody, ktoré by odôvodnili použitie tejto výnimočnej ústavnej právomoci. „Hlava štátu vždy pristupuje k jednotlivým žiadostiam individuálne a s maximálnou starostlivosťou, pričom pri rozhodovaní zohľadňuje najmä právne aspekty odsúdenia a výnimočné skutočnosti alebo dôvody uvedené v žiadosti. Platná právna úprava neupravuje podmienky, keď je žiadosť o milosť dôvodná, pričom ide o výlučnú ústavnú právomoc prezidenta,“ uviedli z KP SR.

Milosť v prípade tragickej dopravnej nehody


Prezident SR Peter Pellegrini rozhodol 14. apríla minulého roka o udelení milosti 43-ročnému mužovi. Dotyčný bol právoplatne odsúdený za prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví na trest odňatia slobody v trvaní dva roky, a tiež mu bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na šesť a pol roka.

K tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynulo päť ľudí, vrátane 10-ročného syna odsúdeného muža, a ďalší sa zranili, došlo v dôsledku zlého technického stavu vozovky aj nepriaznivého počasia. Muž pri tom neprekročil maximálnu povolenú rýchlosť, ani nebol pod vplyvom alkoholu.

„O udelenie milosti v jeho prospech požiadali okrem manželky odsúdeného aj predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi, primátor mesta, v ktorom žije, a predovšetkým pozostalí po obetiach. Tí prezidentovi adresovali osobitné vyjadrenia, v ktorých uviedli, že odsúdenému nič nevyčítajú a trest považujú za neprimerane prísny a neúčelný,“ uviedli z prezidentskej kancelárie.

Prezident prihliadal na výnimočné okolnosti


Doplnili, že Pellegrini pri posudzovaní žiadosti prihliadol najmä na skutočnosť, že odsúdený muž spáchal skutok z nedbanlivosti, neúmyselne a išlo o tragickú udalosť, ktorú spôsobila súhra viacerých nešťastných okolností. Rovnako zohľadnil aj osobu odsúdeného, jeho predchádzajúci bezúhonný život, pracovné zaradenie a rodinné pomery. Dotyčný v súčasnosti nie je trestne stíhaný ani priestupkovo postihovaný.

„Agenda žiadostí o milosť reflektuje dôsledný a transparentný prístup hlavy štátu k tejto kompetencii, ktorá umožňuje reagovať na mimoriadne situácie s cieľom spravodlivo zohľadniť okolnosti jednotlivých prípadov. Tento prístup zároveň posilňuje dôveru verejnosti v zodpovedný výkon právomocí hlavy štátu a v objektívny rozhodovací proces,“ uzavreli z Kancelárie prezidenta SR.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dostal takmer 600 žiadostí o milosť, vyhovel však len v jednom prípade © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky prezidentská milosť
