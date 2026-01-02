ZOJ kritizuje novelu Trestného zákona, podľa sudcov popiera základnú zásadu trestného procesu

Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 2.1.2026 (SITA.sk) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) kritizuje nedávno schválenú novelu Trestného zákona, podľa ZOJ popiera jednu zo základných zásad trestného procesu. Ide konkrétne o zásadu, že súd je oprávnený hodnotiť každý dôkaz podľa svojho presvedčenia.

Hrubý zásah


Prijatá novela trestného poriadku ale zakazuje použiť dôkaz získaný od osoby, ktorej boli poskytnuté benefity, a ktorá nevypovedala pravdivo alebo úplne. Združenie ZOJ vo svojom vyhlásení k novele poukázalo, že predmetná zásada bola súčasťou nášho trestného procesu prinajmenšom 125 rokov.

„Mrzí nás, že k tomuto hrubému zásahu do ústavných zásad výkonu sudcovskej úlohy nebolo počuť verejné stanovisko Súdnej rady SR ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity,“ dodalo združenie sudcov. Predsedníčku súdnej rady Marcelu Kosovú vyzvalo, aby využila svoje ústavné oprávnenie a podala ústavnému súdu návrh na preskúmanie, či je predmetná zákonná úprava, ktorá podľa ZOJ hrubo zasahuje do výkonu súdnictva, v súlade s ústavou a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach.

Princíp „trikrát a dosť"


Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR. Ako avizoval v príspevku na sociálnej sieti, v prípade novely, ktorá nadobudla účinnosť v sobotu 27. decembra, využije svoje ústavné oprávnenie. Na Ústavný súd SR sa obráti s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Žilinka apeloval na prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu, označil ju za škodlivú. Hlava štátu ale najnovšiu novelu Trestného zákona, ktorú poslanci schválili v prvej polovici decembra, podpísala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Novelizácia okrem iného zavádza princíp „trikrát a dosť" pri drobných krádežiach, ale tiež obmedzuje využívanie výpovedí kajúcnikov v trestných konaniach. Zaviedla tiež nové trestné činy, a to popieranie povojnového usporiadania aj ovplyvňovanie volieb prostredníctvom podpory zo zahraničia.


Zdroj: SITA.sk - ZOJ kritizuje novelu Trestného zákona, podľa sudcov popiera základnú zásadu trestného procesu © SITA Všetky práva vyhradené.

