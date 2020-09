Pellegrini: Ekonomická pomoc vlády je pomalá, nedostatočná a veľmi komplikovaná

Cieľ mimoriadnej schôdze

Od 1. októbra začne platiť núdzový stav

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci okolo podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (nezaradený) a Tomáša Tarabu (nezaradený) chcú zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) . Pellegrini to oznámil na tlačovej konferencii pred budovou NR SR.Mimoriadna schôdza by sa mala konať počas budúceho týždňa, poslanci avizovali, že majú dostatok podpisov.Cieľom mimoriadnej schôdze má byť podľa lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Pellegriniho, aby ministri vysvetlili, aké opatrenia sú pripravení prijať pre pomoc ekonomike a čo ich rezorty robia pre pomoc občanom.Podľa expremiéra je ekonomická pomoc pomalá, nedostatočná a veľmi komplikovaná. Aj preto chce, aby ministri prišli do NR SR vysvetliť verejnosti konkrétne kroky, ktoré majú pripravené. Pellegrini tiež kritizoval ostatné rokovanie parlamentu. Podľa neho hodnotové témy patria do „dobrého počasia“ a Slovensko má v súčasnosti väčšie problémy ako sú interrupcie.Na Slovensku začne od 1. októbra platiť núdzový stav, súčasný podpredseda parlamentu si však nemyslí, že na jeho vyhlásenie boli splnené všetky zákonom stanové podmienky. „Nie som si istý, či toto vyhlásenie núdzového stavu spĺňa všetky podmienky a parametre a nie som si istý, či ho niekto nespochybní a neobráti sa na ústavný súd,“ povedal. Vyjadril tiež obavu, že sa vláda takýmto spôsobom snaží zabrániť konaniu protestov proti nej.