Pellegrini hovorí o otvorenej vojne v bezpečnostných zložkách štátu, výsledkom je zmätok (video)

Vláda sa musí zaoberať problémami ľudí

Žiadajú odvolanie Hamrana

20.8.2023 (SITA.sk) - Posledné volebné obdobie sprevádza otvorená vojna v bezpečnostných zložkách štátu. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že pár týždňov pred voľbami, keď ľudia potrebujú počuť, čo ponúkajú jednotlivé strany, graduje policajná mašinéria.„Ide zjavne pozatvárať všetkých, ktorí upozorňujú na jej početné prešľapy. Výsledkom je zmätok, v ktorom ľudia neveria štátu ani jeho inštitúciám a úprimne sa desia predstavy, že by niečo podobné malo pokračovať aj po voľbách," uviedol Pellegrini a dodal, že strana Hlas urobí v bezpečnostných zložkách poriadok.Nová vláda sa podľa neho musí zaoberať problémami ľudí, ako zdražovanie, potraviny, energie, zdravotníctvo a regióny.„To v žiadnom prípade neznamená, že sa nezákonnosti nemajú vyšetrovať. Práve naopak: žiadna kauza nesmie byť zametená pod koberec. Každé porušenie zákona musí byť spravodlivo potrestané. Lenže – a to je veľmi dôležité - potrestané výlučne na základe práva a dôkazov," dodal Pellegrini.Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba na sociálnej sieti vyzval premiéra Ľudovíta Ódora a prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby odvolali policajného prezidenta Štefana Hamrana. Pčolinský prepustený, Aláč prepustený Pani Čaputová, pán Ódor, teraz nastal čas prepustiť neúspešného politika Progresívneho Slovenska Hamrana," napísal Taraba.Predseda parlamentu Boris Kollár sa v relácií TA3 V politike vyjadril, že Slovenská informačná služba generálna prokuratúra sú jedinými úradmi, ktoré fungujú. Z toho dôvodu sa polícia podľa Kollára snaží zbaviť ich šéfov. V tejto súvislosti predseda parlamentu hovorí o štátnom rozvrate.