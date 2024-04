Pellegrini hovorí o technickej chybe pri financovaní svojej kampane, je pripravený rešpektovať rozhodnutie štátnych orgánov

Financovanie Pellegriniho kampane

Výnimka pre kandidátov

11.4.2024 (SITA.sk) - Budúci prezident Peter Pellegrini Hlas-SD ) je za „technickú chybu" pri financovaní svojej kampane pripravený plne rešpektovať rozhodnutie, ktoré príjmu kompetentné štátne orgány. Agentúru SITA o tom informovala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková Spomínaná „technická chyba" sa týka prevedenia finančných prostriedkov na transparentný účet kandidáta od jeho strany po skončení prezidentských volieb, z ktorých následne boli zaplatené prvé dve platby za volebné podujatia v druhom kole volieb.Na celú situáciu upozornila nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS).„Kampaň Petra Pellegriniho financovala výlučne strana Hlas-SD. Prostriedky na transparentný účet preto prišli priamo zo straníckeho účtu, a nie z osobného účtu kandidáta, v snahe jasne preukázať pôvod prostriedkov na transparentnom účte. Technicky správny postup mal byť taký, že strana mala najprv poslať financie na osobný účet Pellegriniho a z neho mali byť následne prevedené na transparentný účet. Na podstate transakcie, teda na financovaní Pellegriniho kampane výlučne z prostriedkov strany, by sa nezmenilo vôbec nič," informovala Medveď Macíková.Organizácia TIS upozornila na to, že Pellegrini prijal na svoj transparentný účet k prezidentským voľbám dar v hodnote 250-tisíc eur od strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) aj napriek tomu, že to zákon už po voľbách neumožňuje.„Bezprostredne po druhom kole volieb sme upozornili, že víťaz volieb ani na konci kampane nezhromaždil na transparentnom účte potrebné financie, pričom zákon kandidátom dovoľuje prijímať finančné prostriedky iba do začiatku volebného moratória. Ministerstvo vnútra stanovuje v pokynoch pre kandidátov výnimku, podľa nej môžu vložiť prostriedky na účet aj po voľbách, ak potrebujú doplatiť faktúru," napísala organizácia na sociálnej sieti.Háčik je však v tom, že kandidát môže po voľbách posielať na svoj transparentný účet peniaze iba zo svojho bežného účtu, čo budúci prezident neurobil.TIS tvrdí, že Pellegriniho účet mal byť zablokovaný tak, aby prijímanie darov, z ktorých môže financovať predvolebnú kampaň, po voľbách nebolo možné.