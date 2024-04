Progresívci chcú chrániť novinárov a slušných ľudí pred politickými útokmi, navrhujú konkrétne právne úpravy

Zavedenie osobitného motívu

Ochrana osôb pred násilím

Vyhrážky v online priestore

11.4.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko odsúdilo akékoľvek útoky predstaviteľov politickej moci na slušných ľudí, ktorí si len robia svoju prácu.Podpredsedníčka progresívcov a poslankyňa Lucia Plaváková na štvrtkovej tlačovej besede informovala, že hnutie predložilo do parlamentu niekoľko právnych úprav, ktoré by mali ľuďom zabezpečiť pokoj od agresívnych útokov a nenávisti.Jednou z nich je novela Trestného zákona , do ktorej sa zavedie osobitný motív – pohnútku pre spáchanie trestného činu voči inej osobe pre výkon jej povolania, zamestnania alebo funkcie, v rámci ktorej skutočne či domnelo realizuje nenásilnú činnosť zameranú na presadzovanie alebo ochranu ľudských práv, hodnôt, právneho štátu a demokratického zriadenia.„V tejto novele dávame osobitný dôraz na to, aby sa chránili osoby, na ktorých sú, boli alebo budú páchané útoky práve preto, že sú novinármi, venujú sa ochrane ľudských práv a slobôd, presadzujú hodnoty právneho štátu a demokracie," informovala poslankyňa Zuzana Števulová (PS).Avizovala, že v najbližších týždňoch hnutie zorganizuje okrúhly stôl, ku ktorému budú pozvaní predstavitelia strán a dotknutých sektorov, teda organizácie, ktoré sa zaoberajú médiami či ochranou ľudských práv a zažívajú útoky.Ďalší z predložených návrhov má za cieľ ochrániť osoby pred rodovo podmieneným násilím. Podľa poslankyne Beáty Jurík (PS) má právna úprava ochrániť každého v súkromnom i verejnom živote.„Návrh má zároveň za cieľ nielen pomôcť osobám, ktoré zažili či zažívajú násilie vrátane jeho online kybernetickej formy, ale mal by pôsobiť aj preventívne. Náš návrh opätovne zahŕňa zavedenie prečinu sexuálneho obťažovania, ktorý stále chýba v Trestnom zákone. Zároveň dopĺňame skutkovú podstatu, teda definíciu zločinu týrania blízkej alebo zverenej osoby," informovala Jurík.Vyhrážky, ktoré si ľudia bežne posielajú v online priestore, často doslovne kopírujú nenávistné a agresívne vyjadrenia vládnych predstaviteľov. Uviedla to Veronika Cifrová Ostrihoňová , ktorá kandiduje na kandidátke PS vo voľbách do Európskeho parlamentu Zdôraznila, že všetci bez rozdielu chceme žiť bezpečnejšie.„Práve Európska únia je arénou, kde sa rozhoduje o tom, akú budúcnosť chceme – v reálnom aj v online svete. Potrebujeme na tom pracovať tu, u nás doma na Slovensku a aj tam, kde sa pravidlá vo svojich hrubých rysoch tvoria a neskôr sa prenášajú na Slovensko, a to v Bruseli," uzavrela.