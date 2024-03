Pellegrini: Hovoriť o mieri je v záujme celého sveta (foto)

Prinášanie konkrétnych riešení

1.3.2024 (SITA.sk) - Hovoriť o mieri je v záujme celého sveta. Uviedol to predseda Národnej rady Hlas-SD ) po samite predsedov parlamentu krajín V4 Predsedov privítala v Lichtenštajnskom paláci v Prahe predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová a predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Miloš Vystrčil Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda Najvyššej rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk. Predsedovia diskutovali o spolupráci krajín V4 v oblasti ekonomiky, energetickej bezpečnosti a migrácie. Veľkou témou bola tiež ruská agresia voči Ukrajine.Pellegrini uviedol, že formát V4 má svoj zmysel, keďže obyvatelia krajín V4 tvoria desať percent obyvateľstva EÚ.„Je dôležité, aby hlas tohto regiónu v zásadných otázkach vedel na európskej pôde aj v medzinárodnej politickej scéne zaznieť rázne a na prospech obyvateľov Slovenska, Česka, Poľska aj Maďarska,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že V4 je o prinášaní konkrétnych riešení.„Spomínali sme konkrétne projekty v oblasti energetiky, prepájania energetickej infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, diverzifikácie zdrojov či vzájomnú spoluprácu pri využívaní jadrovej energie,“ priblížil predseda NR SR a pokračoval, že sa s predsedami zhodovali aj v otázke nelegálnej migrácie, pričom víta pristúpenie k spoločným vyšehradským projektom. Pekarová Adamová zdôraznila, že najväčšou aktuálnou témou je bezpečnosť.„Teším sa, že sa zhodneme na celej rade tém, a najmä na tom, že Rusko je agresorom v prípade konfliktu na Ukrajine,“ uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu.Predseda NR SR uznal, že krajiny V4 nachádzajú aj témy, v ktorých sa nezhodujú.„Slovensko od začiatku vojnového konfliktu stojí na strane Ukrajiny a všetci vnímame, že ide o agresiu Ruskej federácie za porušenia všetkých medzinárodných zmlúv a zabratia územia vojenskou aktivitou, čo je pre nás neakceptovateľné,“ vyhlásil Pellegrini a pokračoval s tým, že na druhej strane aj po dvoch rokoch konfliktu sa „stále nachádzame v slepej uličke,“ a to aj napriek intenzívnej pomoci všetkých krajín a spojencov.„Je mi ľúto, že Slovensko je kritizované aj napriek tomu, že spočiatku vojensky pomáhalo intenzívne a patrilo medzi prvé krajiny, čo vojensky podporovali Ukrajinu,“ uviedol Pellegrini s tým, že je potrebné sa pokúsiť vyvolať diplomatické riešenie konfliktu.„Uvedomujem si, že mierové rokovania nemusia byť úspešné, ale to zistíme až vtedy, keď sa ich pokúsime začať,“ dodal predseda NR SR a vyjadril obavy, že keď sa krajiny budú zameriavať len na vojenské riešenie, tak obete budú iba narastať a situácia sa nijakým spôsobom nepohne vpred. Slovensko sa preto odmieta podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine a sústrediť sa chce na humanitárnu a technickú pomoc.„Slovensko podporuje Ukrajinu aj v jej integračných snahách vstúpiť do EÚ a podporuje vznik balíčku 50 miliard pre Ukrajinu,“ vyhlásil Pellegrini. Pekarová Adamová, naopak, rokovanie využila aj na to, aby vyzvala krajiny k pripojeniu sa k českej iniciatíve, ktorá sa snaží získať ďalšie zbrane pre Ukrajinu.„V rámci rokovaní som vyjadrila znepokojenie nad tým, že niekedy aj v našich krajinách aj od vysokých predstaviteľov zaznievajú slová, ktoré považujem za nepomáhajúce Ukrajine. Aj slová sú zbraň,“ dodala predsedníčka s tým, že pozitívom je napríklad zhoda v podpore sankcií a boja proti ich obchádzaniu. Zhodli sa aj na tom, že je potrebné rozširovať EÚ