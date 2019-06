Pellegrini: Ja by som bieloruského prezidenta na oslavy SNP nepozval

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na oslavy SNP nepozýval. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Samotné návštevy východných partnerov však podľa Pellegriniho nemôžu byť vnímané ako odklon slovenského zahraničnopolitického smerovania.uviedol Pellegrini s tým, že do budúcnosti bude potrebné dávať pozor, ako narábať s pozvaniami.Pellegrini hovoril aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Lepšia je podľa neho tajná voľba, aby sudcovia nevedeli, kto ich volil. Už však podľa svojich slov nemá nič ani proti verejnej voľbe, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd.dodal.Pri poslednej voľbe podľa neho zlyhali jednotliví poslanci, koalícia bola dohodnutá.konštatoval.