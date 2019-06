V Nitre chcú zriadiť moderné športové centrum pre mládež

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nitra 30. júna (TASR) – Na Strednej spojenej škole (SSŠ) na Slančíkovej ulici v Nitre by mohlo vyrásť moderné športové centrum s viacúčelovou halou a zimným štadiónom. Zámer na zriadenie centra už odsúhlasili krajskí poslanci.Nové centrum má slúžiť na prípravu talentovaných žiakov, ktorí už v súčasnosti navštevujú Strednú športovú školu, tá je súčasťou SSŠ. „Nie je to nová myšlienka a bolo by dobré, keby sa nám ju podarilo zrealizovať. Momentálne je to však skôr akademická diskusia. Najskôr si musíme presne zadefinovať, čo chceme, čo tam má byť a samozrejme, odkiaľ sa to má financovať. Pretože peniaze kraja by na takýto veľký projekt určite nestačili. Ja takúto myšlienku určite podporujem, pretože mladí ľudia pohyb potrebujú a akékoľvek investície do športovísk sú potrebné,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.Podľa podpredsedu kraja Mariána Kéryho sa nitrianska SSŠ stala výkladnou skriňou športu v rámci celého Nitrianskeho kraja a nové športové centrum by výrazne pomohlo pri výchove nových talentov. „Predpokladám, že výstavba športovej haly by bol prvý krok. Druhým by bola stavba zimného štadiónu. Samozrejme, že celú investíciu na seba nemôže vziať iba kraj. Chceme sa dohodnúť aj so športovými zväzmi a verím, že nám pomôže aj štát,“ uviedol Kéry.Väčšina členov krajského zastupiteľstva s myšlienkou na výstavbu nového moderného športového centra súhlasila. Podľa poslanca Daniela Balka ide o koncepčné riešenie, ktoré môže výrazne pomôcť pri rozvoji športu v celom regióne. „Na predbežnom rokovaní sme sa stretli so zástupcami všetkých relevantných športových zväzov a ich zástupcovia nám prisľúbili pomoc. Môže tak vzniknúť kvalitné centrum pre dorast a mládež, v ktorom sa bude rozvíjať atletika, moderná gymnastika, volejbal, futbal, hokej a ďalšie športy,“ povedal Balko.Podľa predsedu NSK bude dôležité vypracovať štúdiu a na jej základe aj projekt. Až ten dá odpoveď na otázku, koľko bude výstavba športového centra stáť. „Predpokladám však, že pôjde o náklady, ktoré sa budú pohybovať v miliónových sumách. Do takého projektu sa bude musieť okrem kraja zapojiť aj vláda a rezortné ministerstvá a samozrejme aj športové zväzy,“ dodal Belica.