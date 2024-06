Pellegrini je politicky skúsenejší ako Čaputová, ale podľa politológa prináša so sebou určitú „politickú batožinu“

Iný politický tábor

16.6.2024 (SITA.sk) - Nový slovenský prezident Peter Pellegrini je politicky skúsenejší ako jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová , no prináša so sebou určitú „politickú batožinu". Prezidentova politická história má potenciál limitovať jeho šance na upokojenie spoločnosti.Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Dodal, že každý z nich pochádza z iného politického tábora. Dubóczi tiež skonštatoval, že hoci exprezidentka zažila počas svojho mandátu viacero kritických momentov, nový prezident do kritickej situácie priamo nastupuje.Poukázal pritom na to, že rozpoloženie slovenskej spoločnosti je v súčasnosti oveľa viac napäté a polarizované, a to aj v súvislosti s nedávnym atentátom na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).„Dá sa však očakávať, že funkčné obdobie Petra Pellegriniho bude časom o čosi stabilnejšie. Najmä preto, že si s aktuálnou vládnou koalíciou prirodzene rozumie. Predsa len, stál pri jej zrodení. To mu tiež môže v priebehu výkonu funkcie priťažiť, pretože bude spochybňovaná jeho nadstraníckosť," nazdáva sa politológ.Dubóczi podotkol, že v súčasnosti je ešte náročné predikovať, aké budú rozdiely medzi tým, ako vykonávala prezidentský mandát Čaputová, a tým, ako to bude robiť Pellegrini.„Myslím, že v tomto ohľade veľa napovie čas. Uvidíme, ako sa Peter Pellegrini postaví k už nastoleným politickým otázkam, ktoré slovenskú spoločnosť názorovo rozdeľujú. Veľa záleží od dynamiky politickej situácie a ďalších krokov vládnej koalície," vraví.Politológ ale pripomenul, že nový prezident už vo volebnej kampani naznačoval, že nechce byť úplne protiváhou vlády a zároveň má záujem eliminovať konflikty medzi ústavnými orgánmi. Rovnako však naznačoval, že plánuje i vystupovať proti krokom vládnej garnitúry, ktoré by neboli prospešné pre ľudí. To je podľa Dubócziho pomerne vágna definícia.„Kľúčové pre budúce hodnotenie funkčného obdobia Petra Pellegriniho bude preto to, ako medzi týmito dvoma rovinami bude hľadať rovnováhu, respektíve, či sa mu to vôbec podarí," myslí si.Nová hlava štátu dostala podľa politológa silný mandát vzhľadom na to, že ho volilo vyše 1,4 milióna voličov. Podotkol, že prezident SR má stále najmä reprezentatívnu funkciu. „To znamená, že prezident má relatívne jasne určené roly. Kľúčové však budú kontúry Pellegriniho prezidentskej politiky a vzťahu s vládnou koalíciou – tie sa v praxi okrem iného ukážu najmä v legislatívnom procese, pri vymenovávaní funkcionárov či zahraničnej politike," vysvetľuje.Dubóczi pripomenul, že v oblasti domácej politiky má prezident relatívne obmedzené kompetencie, môže najmä poukazovať na problémy a kreovať spoločenskú agendu.„Ako vyplýva aj z jeho inauguračného prejavu, uvedomuje si, že sa v rámci výkonu svojej funkcie bude musieť sústrediť na stabilizáciu a upokojenie spoločnosti. Takýto proces však skutočne môže nabrať rôzne podoby a je otázne, či sa novému prezidentovi podarí úspešne personifikovať spájanie spoločnosti," podotýka politológ.Nazdáva sa, že pri hodnotení Pellegriniho mandátu budú podstatné dve kategórie, a to prispôsobivosť a nadstraníckosť. Zároveň je podľa Dubócziho otázne to, ako ich vybalansuje vo vzťahu k súčasnej vládnej koalícii.„Ukáže sa to najmä v oblastiach, kde vláda bude potrebovať prezidentov súhlas – najmä v legislatívnom procese či vymenovávaní funkcionárov. Stačí spomenúť, že Petra Pellegriniho čakajú rozhodnutia o návrhoch zmien v RTVS, vymenovania riaditeľa SIS či legislatívnej úpravy fungovania mimovládneho sektoru," vymenúva a podotýka, že nový prezident už neraz ukázal, že sa dokáže tak prispôsobiť, ako aj odporovať niečomu. Skúsenosti z posledného obdobia ale podľa politológa ukazujú určitú nekonzistentnosť medzi slovami a skutkami.Na margo zahraničnej politiky Dubóczi poukázal, že Pellegrini deklaroval aktívne participovanie na reprezentácii štátu. Dodal, že v tomto smere neočakáva výraznejšie rozdiely v porovnaní s predošlými hlavami štátu.„Jediným otáznikom ostáva zahranično-politická orientácia Slovenska. Za posledné mesiace sme mohli v rámci tzv. suverénnej zahraničnej politiky na všetky svetové strany vidieť viaceré kontroverzné vládne kroky, ktoré naštrbili reputáciu Slovenska ako spoľahlivého a dôveryhodného partnera v euroatlantických štruktúrach," vraví politológ a poukazuje na to, že z Pellegriniho vyjadrení v minulosti je zrejmé, že nie je v týchto otázkach radikálny.Dubóczi zdôraznil, že je otázne, do akej miery bude nový prezident schopný odporovať neštandardnej, prípadne i pre zahraničné záujmy SR škodlivej, rétorike. Pellegrini podľa neho v minulosti ukázal, že je schopný kritizovať aj ľudí zo svojho politického tábora.„V jeho inauguračnom prejave zaznelo to, že Slovensko ostane pevnou súčasťou EÚ a aj NATO. Na druhej strane v nich však má vykonávať suverénnu politiku. To je, samozrejme, v poriadku, ale posledné skúsenosti hovoria, že za podobnými vyjadreniami sa môže skryť hocičo," uzavrel.