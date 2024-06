Trump kritizuje Zelenského a označil ho za „najväčšieho obchodníka všetkých čias“

Kritika na Zelenského

Pomoc vo výška 60 miliárd

16.6.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu ostro skritizoval americkú pomoc Ukrajine a pohrozil jej obmedzením v prípade, že by sa vrátil do Bieleho domu. Predpokladaný nominant Republikánskej strany na prezidenta to povedal počas kampane v Detroite. Informuje o tom portál Politico.Trump skritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v súvislosti s úsilím Kyjeva zabezpečiť americkú podporu v snahe brániť sa proti ruskej agresii, pričom ho označil za „najväčšieho obchodníka všetkých čias“.„Len pred štyrmi dňami odišiel so 60 miliardami dolárov a keď sa vráti domov, oznámi, že potrebuje ďalších 60 miliárd. Nikdy to neskončí,“ vyhlásil Trump.„Budem to mať vyriešené ešte pred nástupom do Bieleho domu ako zvolený prezident," dodal.Západní spojenci Ukrajiny pracujú na zabezpečení dlhodobej pomoci pre Kyjev v obavách, že Trumpovo potenciálne znovuzvolenie by mohlo obmedziť podporu USA, pripomína Politico.Washington minulý týždeň predĺžil Ukrajine dlhodobé bezpečnostné záruky. Stalo sa tak po tom, čo Kongres v apríli schválil pomoc Ukrajine vo výške viac ako 60 miliárd dolárov.Krajiny NATO minulý týždeň zase pokročili s plánom, aby aliancia prevzala od USA koordináciu vojenskej pomoci Ukrajine, čo sa všeobecne vníma ako snaha o ochranu Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny pred Trumpom.