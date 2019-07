Pellegrini: Kameňom úrazu v Bruseli boli špicenkandidáti

Slovenský premiér Peter Pellegrini (uprostred), český premiér Andrej Babiš (vľavo) a maltský premiér Joseph Muscat (vpravo) diskutujú na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli v nedeľu 30. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 1. júla (TASR) - Nominácie lídrov kandidátok straníckych frakcií z nedávnych eurovolieb boli hlavným kameňom úrazu pri neúspešných rokovaniach o obsadení kľúčových pozícií v orgánoch Európskej únie na summite v Bruseli v nedeľu a pondelok. Pre slovenské médiá to po návrate na Slovensko povedal premiér Peter Pellegrini.vysvetlil Pellegrini.Ako povedal slovenský premiér, rokovania prebiehali "od nedeľňajšieho popoludnia do pondelka poludnia. O jeho údajnej kandidatúre na post predsedu Európskej rady sa podľa jeho slov na summite vôbec nehovorilo a sám k tomu nevyvíjal žiadne aktivity. Namiesto toho sa Slovensko bude snažiť získaťpre eurokomisára Maroša Šefčoviča.Voči pôvodnému modelu, podľa ktorého špicenkandidáti Manfred Weber (ľudovci) a Frans Timmermans (socialisti) mali obsadiť predsednícke miesta v Európskom parlamente a komisii, sa podľa Pellegriho vzoprela skupina premiérov z EPP, taliansky premiér Giuseppe Conte a Vyšehradská štvorka.Prerokovali sa tri kombinácie nominácií a podľa slovenského premiéra zrejme všetci lídri v pondelok napoludnie pochopili, že treba prísť s novou zostavou kandidátov. Pellegrini verí, že k dohode by mohlo prísť už v utorok.Sám prezentoval stanovisko, že pre SR je dôležitejšia kvalita kandidáta než to, či bol špicenkandidátom vo voľbách.vyhlásil Pellegrini.Poľský premiér Mateusz Morawiecki a český premiér Andrej Babiš pred summitom v nedeľu označili Timmermansa za človeka, ktorý by EÚ rozdeľoval. Obaja pritom poukázali na jeho údajne negatívny vzťah k strednej Európe. Timmermans je pritom členom Strany európskych socialistov (PES), do ktorej patrí aj Pellegriniho Smer-SD.povedal Pellegrini v súvislosti s poslednými rokovaniami a tým, že predtým bol Timmermans hlavným favoritom na post šéfa eurokomisie.