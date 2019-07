Taliansko-slovinské hliadky na hraniciach chcú zastaviť migrantov

Na archívnej snímke z 8. septembra 2015 maďarská kameramanka Petra Lászlóová podkopáva mladá migrantku na maďarsko-srbskej hranici pri obci Röszke, 180 km juhovýchodne od Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lipica 1. júla (TASR) - Príslušníci talianskej a slovinskej polície začali v pondelok vykonávať spoločné hliadky do vzdialenosti desiatich kilometrov od hraníc. Ich cieľom je zastaviť nelegálne prechody hraníc migrantmi, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na slovinskú políciu.Hliadky sa budú vykonávať na základe dohody podpísanej Slovinskom a Talianskom do 30. septembra, no nie je vylúčené ich predĺženie, uviedla slovinská polícia. Plánované sú štyri hliadky týždenne, tri na slovinskej strane hranice a jedna na talianskej, napísala agentúra STA.uvádza sa v stanovisku polície.Hliadky sa budú pohybovať po tzv. zelenej hranici a na bývalých hraničných priechodoch. Ich nasadenie však podľa Marjana Tubljara z riaditeľstva slovinskej polícieZa prvý polrok 2019 zaznamenali príslušníci slovinskej polície približne 5306 nelegálnych prekročení hraníc. Vlani za rovnaké obdobie bolo zadržaných 3612 osôb pochádzajúcich prevažne z Afganistanu, Alžírska, Maroka, Pakistanu a Turecka.