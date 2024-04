Pellegrini kandiduje preto, aby ochránil Ficovu vládu. Podľa SaS nás po prezidentských voľbách čaká zdražovanie (video)

Vláda rieši iba promafiánsky balíček

Sľubujú legislatívnu smršť

Hlas obdivuje bezočivosť SaS

2.4.2024 (SITA.sk) - Peter Pellegrini Hlas-SD ) kandiduje preto, aby ochránil vládu , ktorá chce občanom zvýšiť dane, DPH, chce zrušiť RTVS Uviedol to poslanec parlamentu a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling s tým, že dúfa, že občania toto všetko prekukli. Ako predseda SaS pripomenul, Pellegrini sa v rádiu Slovensko minulý týždeň vyjadril, že kandiduje preto, lebo chce ochrániť vládu.„Pellegrini sa v priamom prenose prihlásil k vláde Roberta Fica Smer-SD ) a celej verejnosti povedal, že mu nejde o to, aby bol prezidentom všetkých občanov, ale ide mu len o to, aby ochránil vládu," uviedol Gröhling.Dodal, že za päť mesiacov Fica, Pellegriniho a Andreja Danka SNS ) boli občania svedkami masívneho útoku na orgány činné v trestnom konaní, rozkladu právneho štátu a promafiánskeho balíčka, kde sa znižovali tresty za korupciu a premlčacie doby za korupciu, znásilnenia a krádeže.„Navyše, pred voľbami to bol Pellegrini, ktorý oblepil celé Slovensko bilbordmi, kde sa pýtal, či chcú občania lacnejšie potraviny. Máme všetci pocit, že potraviny sú lacnejšie? Že táto vláda niečo urobila pre lacnejšie potraviny a vyriešila tento problém? Nevyriešila absolútne nič. Dokonca aj ceny benzínu a nafty stúpli," vyhlásil Gröhling a dodal, že vláda miesto plnenia svojich sľubov, ktoré dala občanom pred voľbami, riešia iba promafiánsky balíček pre svojich priateľov.Ako predseda SaS dodal, občania sú svedkami aj takzvaného konsolidačného balíčka, ktorý zaviedol daňovú licenciu pre právnické osoby, zvýšil dane z dividend, zvýšil zdravotné odvody, okresal druhý pilier a zvýšil dane na cigarety a alkohol.„Teraz nám ešte aj sľubujú legislatívnu smršť. Tá však bola momentálne zastavená, pretože si uvedomili, že by mohla škodiť ich prezidentskému kandidátovi Pellegrinimu. Aj preto bola pozastavená novela zákona o ovládnutí RTVS," zdôraznil predseda SaS obrátil sa na prezidentského kandidáta Pellegriniho s otázkou, čo bude ďalej.„Čo bude po prezidentských voľbách? Príde k zrušeniu RTVS? Príde k zrušeniu NAKA? Zvýši vláda dane? Zvýši DPH?" uzavrel Gröhling.Strana Hlas-SD sa vyjadrila, že SaS je plne zodpovedná za rozvrátenie verejných financií počas vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Eduarda Hegera Demokrati ) a tiež za chudobnenie ľudí, osobitne dôchodcov.„Hlas obdivuje bezočivosť SaS, z ktorej sa pod vedením nového predsedu Gröhlinga stala radikálna pravicová odnož OĽaNO," vyhlásila strana s tým, že ak by niekomu mala SaS klásť otázky, tak je to kandidát na prezidenta Ivan Korčok , pre ktorého SaS nachystala svoju predvolebnú kampaň s názvom Meníme hru.„S ním počítali ako so svojím volebným lídrom. Keď pán Korčok SaS zodpovie, prečo namiesto politickej práce pre ľudí ušiel do prezidentskej kampane a keď sa SaS ospravedlní všetkým, ktorí za jej vlády schudobneli, potom môže klásť otázky kandidátovi ľudí Pellegrinimu," uzavrela strana Hlas-SD.