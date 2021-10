Pellegrini kritizuje zverejnenie nákupu odpočúvacieho zariadenia

Líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini v dnešnej diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS kritizoval, že súčasťou opatrení na obnovu dôvery v právny štát je aj verejná informácia o nákupe nového odpočúvacieho zariadenia vrátane monitorovania aplikácií.

Opatrenia na obnovu dôvery

Výstupy komisie

Férovosť trestného stíhania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) -„Je úplne amatérske, ak si vláda dá oficiálne a verejne do zoznamu opatrení, že kúpi nový odpočúvací systém, ktorý dokáže odpočúvať aj aplikácie,“ vyhlásil Pellegrini.Podľa neho také niečo vlády urobia bez toho, aby o tom dali dopredu vedieť. Na námietku, že o tom vláda oficiálne neinformovala, ale išlo o únik cez médiá Pellegrini zareagoval, že „no ale už je to vonku“.Pellegrini tiež vyhlásil, že zriadenie komisie, ktorá pripravuje opatrenia na obnovu dôvery v právny štát je „figovým listom“, ktorý sa používa vtedy, keď nie je jasné, ako sa vysporiadať s komplikovanou situáciou.Povedal, že nesúhlasí s prípadným oddelením generálnej a špeciálnej prokuratúry. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku označil za spravodlivého človeka.Šéf Hlasu-SD avizoval, že jeho strana bude konštruktívnou opozíciou a nebude len „kričať“, burcovať ľudí, zvolávať mimoriadne schôdze. „To ľuďom nedá viac chleba,“ poznamenal.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v debate so šéfom Hlasu-SD povedal, že najskôr musí vidieť výstupy komisie, ktorá má pripraviť opatrenia pre obnovu dôvery v právny štát.Podľa Krajniaka by za žiadnej vlády nemala byť zneužívaná štátna moc, represívne orgány štátu na politický boj alebo krytie ľudí, ktorí sa mohli niečoho dopustiť.Za dôležité považuje, aby generálnemu prokurátorovi zostal mimoriadny opravný prostriedok na posúdenie toho, či je človek zákonne stíhaný.„Pre férovosť trestného stíhania by bolo správne, aby o väzbe kohokoľvek trestne stíhaného rozhodoval iný sudca ako ten, ktorý bude rozhodovať o vine a treste,“ zdôraznil Krajniak.Podľa neho na Slovensku už ľudia neveria žiadnej štátnej autorite, a preto je dôležité, aby si na vlastnej skúsenosti overili, že im štát pomáha.Dodal, že každý by mal začať sám od seba a jeho hnutie Sme rodina bude trvať na vlastných predvolebných sľuboch.