Viskupič zhodnotil uplynulý rok, zavedenie núdzového stavu nie je podľa neho riešením

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Veľa sme sa za rok naučili, priniesli sme vysoké obete, ale v súčasnosti sme múdrejší, skúsenejší a aj odolnejší. Odolnejší proti vírusu, ale aj proti zlodejom našich slobôd. Na sociálnej sieti to napísal poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) a šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. „Na rozdiel od minulého roku, keď sme v tomto čase prijali núdzový stav ospevovaný a vyargumentovaný bývalým ministrom zdravotníctva, tento rok sa tento krok nezvažuje. Zdravotnícke a nemocenské kapacity vieme riadiť aj bez zákonom umožneného prikazovania a prístupu ku zdravotníkom ako k nesvojprávnym,“ uviedol poslanec.Podľa neho by im pomohla dodatočná odmena a zlepšené podmienky. Poslanec si myslí, že by pomohlo tiež viac študentov medicíny na univerzitách a viac zdravotných sestier na stredných školách.Podľa Viskupiča sa postupuje správnym smerom. „Núdzový stav nie je riešením. Nakoniec, delta zatiaľ aj v postihnutých okresoch dostáva do nemocníc menej pacientov ako ku koncu minulého októbra (Bardejov, Orava),“ dodal poslanec.