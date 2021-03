Pellegrini má referendum o predčasných voľbách na dosah, pod petíciu sa podpísalo už takmer 200-tisíc ľudí (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Počet podpisov občanov pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách sa blíži k číslu 200-tisíc. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Ak bude vyzbieraný dostatočný počet podpisov, Pellegrini vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby čo najskôr referendum vyhlásila.Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.